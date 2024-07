Ecografo donato a Radiologia

Un ecografo di ultimissima generazione, dotato di sonde di alto livello qualitativo, è stato donato all’equipe del reparto di Radiologia dell’ospedale civile di Guastalla. Il dono arriva dalla locale Associazione prevenzione tumori, per un costo che supera i 76 mila euro. Presenti alla consegna ufficiale il direttore sanitario Luigi Andrea Rizzo, i responsabili del reparto e i rappresentanti dell’associazione con il presidente Rosella De Lorenzi e il vice Eugenio Cudazzo.

Si tratta dell’ultimo modello di un tipo di ecografo utile per esami diagnostici ad addome, muscoli e scheletro. Un macchinario con caratteristiche importanti, di cui non sono dotati altri simili impianti ora in uso all’ospedale della Bassa Reggiana. "Si tratta del top di gamma in questo campo", hanno confidato gli operatori della Radiologia.