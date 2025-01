Ecologia che aiuta i fragili. Le donazioni di Ripuliamoci

Dalla plastica e dal sughero buttati in mezzo ai campi nasce un gesto concreto di solidarietà. Grazie a Reggio Ripuliamoci, sono state aiutate due associazioni del territorio reggiano. Il gruppo di volontari è conosciuto per le raccolte rifiuti: decine di quintali di prodotti di scarto vengono recuperati e, valorizzando la materia prima, ’trasformati’ in euro per poi donarli. Se qualcuno volesse unirsi, può consultare la pagina web di Ripuliamoci per trovare i punti di raccolta e le persone di riferimento.

Le ultime due donazioni, da 400 euro l’una, sono state consegnate alle associazioni Partecipazione e La Nuova Luce, che si occupano di sostenere i più fragili della nostra società. Partecipazione porta ogni lunedì vestiti ed un pasto caldo ad una cinquantina di senzatetto, supportandoli nella ricerca di un lavoro. Inoltre l’associazione gestisce due appartamenti di accoglienza per senza dimora dal 2015, accollandosi le spese delle utenze e spese condominiali, grazie anche alle donazioni di privati. "Con la riqualificazione delle Reggiane – spiega il legale rappresentante Giuseppe Napolitano – il problema dei senza dimora si è ingigantito". La Nuova Luce, invece, una volta alla settimana offre pasti ai bisognosi, a volte portandoli direttamente nei rifugi, eventuali medicinali e vestiti per chi ne necessita ed è sempre attiva anche in caso di emergenze. Purtroppo i loro fondi sono limitati mentre le spese che sostengono sono continue. Per chi volesse dare il proprio contributo Partecipazione necessita di scarpe invernali e sacchi a pelo mentre La Nuova Luce di generi alimentari in particolare passata di pomodoro, olio, lenticchie secche. È possibile contattare Giuseppe (Partecipazione) al 3481546534 e La Nuova Luce attraverso il sito www.lanuovaluce-odv.com.

Cesare Corbelli