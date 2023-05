Economia circolare: ’Past present future festival’ La rivoluzione della moda sostenibile

La rivoluzione della moda sostenibile, basata su valori etici e sociali che abbandona l’idea di spreco, consumo, sfruttamento e massimizzazione dei profitti tipici della fast fashion. Questi i contenuti di ’Past Present Future’, il festival che si terrà oggi e domani ai Chiostri di San Pietro a Reggio (via Emilia San Pietro, 44c). L’iniziativa, realizzata in collaborazione tra One of One Studio e Laboratorio aperto dei Chiostri di San Pietro, accende un faro sull’impatto sociale e ambientale del sistema moda, raccontato attraverso l’esperienza di One of One Studio, un’impresa costituita a Reggio due anni fa da un gruppo di giovani studenti liceali e universitari, sostenuti dalla Cooperativa Papa Giovanni XXIII, che hanno creato un brand fashion di moda etica caratterizzato da una forte impronta ecosostenibile. Alle 18 di oggi il talk, aperto al pubblico e a ingresso gratuito, negli spazi del Laboratorio aperto dei Chiostri di San Pietro, dedicato a ’La rivoluzione della moda sostenibile. L’incontro sarà preceduto dalla proiezione del quinto episodio di Junk, ’Armadi pieni’, dedicato all’India.