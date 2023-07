Ecosconti consegnati a chi va al lavoro in bici

Andare al lavoro in bici giova alla salute, all’ambiente e… al portafoglio. Pedalare porta benefici importante, con una formula che consente di incentivare i comportamenti sostenibili, dando anche un ’premio’ a chi decide di attuarli nella propria vita quotidiana.

Come accade a Novellara, dove 63 residenti hanno accolto la proposta del Comune col progetto Bike to Work.

Scegliendo di andare al lavoro o comunque di muoversi in bicicletta e utilizzando l’apposita app, questi cittadini hanno guadagnato punti ogni chilometro percorso da convertire in ecosconti utilizzabili nella ventina di negozi di Novellara che hanno aderito all’iniziativa: dall’abbigliamento agli alimentari, bar, gelaterie, farmacie, cartolerie, casalinghi, dagli ottici alle profumerie.

I più bravi hanno raggiunto il bonus massimo di 300 euro all’anno. Di quasi seimila euro, invece, il valore totale degli ecosconti, finanziati con fondi comunali.

L’assessore Alberto Razzini ha consegnato gli ecosconti del quarto e ultimo trimestre di un’iniziativa che parte a luglio per concludersi il 30 giugno dell’anno successivo.

I 63 ecocittadini hanno percorso 26.644 chilometri in bici, stimando un risparmio nelle emissioni di anidride carbonica di ben 3.997 chilogrammi, pari a 200 alberi.

"Il Bike to work si conferma un progetto importante per la mobilità sostenibile di Novellara, favorito anche dai tanti percorsi protetti che abbiamo realizzato ed ampliato negli ultimi anni", spiega l’assessore Alberto Razzini.

Per aderire al progetto è a disposizione un sito internet (novellara.ecoattivi.it) da cui scaricare l’apposita app, che permette di partecipare al più complessivo progetto Ecoattivi. Dall’adesione si passa alla possibilità di iniziare a pedalare per andare in bicicletta, con benefici che saranno anche economici grazie al progetto Bike to Work.

a.le.