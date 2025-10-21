Ecosistema urbano. Reggio perde cinque posti. Crolla la qualità dell’aria

Uno scivolone di ben cinque posizioni toglie a Reggio lo scettro di città più verde d’Italia. L’ultimo rapporto Ecosistema urbano, stilato da Legambiente insieme ad Ambiente Italia e pubblicato dal Sole 24 Ore, vede la nostra città tracollare dal primo al sesto posto in classifica generale. Trento, che l’anno scorso era medaglia d’argento, adesso è la prima della classe. Il rapporto viene redatto in base a 19 parametri che calcolano le performance di 106 città capoluogo in cinque macroaree: aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente. Nel caso di Reggio, le oscillazioni più importanti riguardano la presenza di ozono nell’aria, dove perdiamo 11 posizioni, e la quantità di spazi verdi disponibili dove invece ne guadagniamo ben 14. Sembrerà poi un paradosso, ma il comparto mobilità è quello che si muove meno: siamo sempre primi per le ciclabili e sempre ultimi per l’enorme quantità di auto circolanti.

AMBIENTE

Guardando ai metri quadri di verde disponibile in rapporto al numero di abitanti, nel 2024 Reggio poteva vantare una discreta 18esima posizione, quest’anno invece assistiamo a un ottavo posto. Performance in miglioramento anche nell’uso efficiente del suolo, ossia il livello di urbanizzazione in rapporto al numero di residenti, che ci vede salire di sette posizioni (dalla 72 alla 65). La città va in perdita invece nel comparto ‘Solare pubblico’, ossia la potenza installata in kilowatt su edifici pubblici ogni mille abitanti, dove perdiamo ben otto posizioni (dalla 21 alle 29).

ARIA

La qualità dell’aria è quella che registra il peggior segno meno per la nostra città: una discesa di 11 posizioni, dalla 68 alla 79, per il numero di superamenti della soglia critica dell’ozono. Meglio sulla concentrazione media annua di biossido (+7 posizioni, dalla 64 alla 57) ma una discesa equivalente riguarda la presenza di Pm2,5 (- 7, dalla posizione 58 alla 65).

ACQUA

Un’altra oscillazione di rilievo interessa la dispersione della rete idrica, che calcola la differenza tra la quantità di acqua immessa in rete e quella consumata per usi civili, industriali e agricoli.

Ecco che dalla posizione 25 del 2024 ci ritroviamo oggi in posizione 34 (-9). Un piccolo progresso viene compiuto nei consumi idrici pro capite per uso domestico, dove siamo in salita dalla posizione 26 alla 21.

RIFIUTI

Guardando il singolo dato potrebbe sembrare che il totale di rifiuti prodotti a Reggio sia, anche se di poco, migliorato. Basta ampliare lo sguardo però per rendersi conto che frequentiamo ancora i bassifondi della classifica: dalla posizione 101 del 2024 siamo oggi alla 98. E sulla percentuale di rifiuti differenziati rispetto al totale prodotto, d’altra parte, scendiamo di cinque posizioni, dalla quarta alla nona.

MOBILITÀ

Senza infamia e senza lode, anche se quella inflessibile posizione 106 nel tasso di motorizzazione (auto circolanti ogni 100 abitanti) certo non aiuta. Se però Reggio ha perso il primato in classifica generale, lo stesso non si può dire per le piste ciclabili: primo posto, come nel 2024.