Edda e Tonino, gli onori del Comune

"Storie di Pace, di Comunità e di Futuro" è titolo delle iniziative in programma in questi giorni a Novellara, comprendendo anche l’intitolazione della storica sala consiliare della Rocca municipale a Edda Ferretti e Tonino Mariani Cerati, figure di spicco della cittadina e del territorio locale a cavallo della seconda guerra mondiale.

Due figure, Edda e Tonino, fondamentali sui temi di pace, comunità e futuro. Tonino, sindaco del dopoguerra a Novellara, venne ingiustamente arrestato per aver cercato di aiutare i cittadini che necessitavano di risorse economiche dopo aver lavorato per il Comune. Proprio per sottolineare l’ingiustizia, la popolazione votò la moglie Edda al suo posto, nel ruolo di sindaco, in attesa del ritorno in libertà di Tonino.

Oggi alle 10,30 in sala civica è previsto un incontro su "L’impegno come strumento di pace: storie di Resistenza e di futuro per i giovani", con ospite il monaco Ignazio De Francesco, Stefano Merzi, Brunetto Salvarani.

In più, gli allievi della scuola Lelio Orsi raccontano "Un dialogo di pace", ovvero la loro esperienza di visita presso la scuola di Pace di Monte Sole. Domani alle 10 la cerimonia di intitolazione della sala consiliare con il sindaco Simone Zarantonello, lo storico Mirco Carattieri e altri ospiti, tra i quali Daniele Mariani Cerati, figlio di Edda e Tonino.

Da segnalare inoltre l’incontro del 9 giugno alle 20,30 al teatro di Novellara, con la partecipazione della giornalista Giovanna Botteri che parlerà de "La pace come bene comune".

Antonio Lecci