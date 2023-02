Eden, è qui il paradiso "O ti rinnovi o addio"

"O rinnovi o semplicemente chiudi".

A parlare è Maurizio Gambarelli, presidente della cooperativa Eden che, riferendosi alle difficoltà delle sale cinematografiche, individua il cambiamento come unica risposta alla battaglia innescata dall’avvento dello streaming e poi dal Covid. Impossibile dargli torto dopo gli ultimi sviluppi che hanno portato persino lo storico cinema Cristallo, in via Bonini, a chiudere i suoi battenti dopo circa 60 anni.

Gambarelli, tutta colpa dello streaming?

"No, sono sicuro non dipenda tutto da quello. Forse in parte. La verità è che se non vengono rinnovati gli spazi e l’offerta al pubblico sei destinato a fallire. Bisogna cercare di stare al passo con i cambiamenti".

Ad oggi cosa proponete di diverso?

"Una nuova sala con 72 posti, oltre a quella storica con 190 posti, e una nuova biglietteria multimediale. Ma non ci siamo fermati qui. Negli ultimi anni abbiamo curato moltissimo anche la comunicazione e la promozione per attrarre più clienti".

E ha funzionato?

"Siamo ancora qua, lo definirei un successo. Anche se ci troviamo ancora in un periodo di assestamento dopo gli anni delle restrizioni. D’altronde siamo stati tra le categorie più penalizzate dalle chiusure".

Avete ritoccato i prezzi visti i costi che avete dovuto affrontare?

"No, abbiamo migliorato l’offerta senza cambiare i prezzi dei nostri biglietti, questo forse è stato il nostro punto di forza. Gli affezionati hanno continuato a venire al cinema dopo la riapertura e hanno apprezzato, direi, per questo gli incassi del 2022 rispetto a quelli del 2019 sono addirittura saliti del 40%".

Secondo lei perché?

"Una combinazione fortunata: film di successo, rinnovamento degli spazi ma soprattutto, forse, la gente si è stancata di stare sempre a casa e guardarsi i film dal divano, da sola. Il cinema è anche un luogo di ritrovo, uno dei pochi rimasti a prezzi abbordabili, almeno il nostro".

Quindi il cinema non rischia di essere spazzato via da Netflix?

"Victor Hugo diceva: il libro ucciderà la pietra. Io credo che si sarà sempre il rischio che qualcosa vada storto. Tutte le arti temono di poter essere sostituite da quelle successive, ma in fin dei conti non è mai accaduto.

Rosaria Napodano