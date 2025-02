“Ho 19 anni e farò rinascere quest’edicola”

Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 27 febbraio 2025 – Il nuovo ed unico edicolante di Castelnovo Monti, subentrato nei giorni scorsi ai coniugi Daniela e Gianni che per ben 28 anni hanno condotto magistralmente l’attività di rivendita dei giornali, è il castelnovese Davide Tagliati di 19 anni, nato e cresciuto a Castelnovo Monti con un forte radicamento in montagna alla quale intende dare il suo contributo di giovane imprenditore strettamente collegato alla cultura e alla quotidianità. Davide Tagliati ha conseguito lo scorso anno scolastico il diploma in Scienze Umane presso l’Istituto ’Cattaneo Dall’Aglio’ di Castelnovo Monti e subito, con il sostegno dei genitori, Davide ha deciso di rilevato la storica edicola “la Rinascita“ di via Roma, nel centro del capoluogo che i vecchi gestori, raggiunta la pensione, intendevano cedere questa attività.

A cosa è dovuta questa sua scelta impegnativa Davide, in tempi non proprio facili?

“La passione per la lettura e l’informazione, per i giornali e i libri, per la quotidianità degli eventi. Quando ho saputo che i precedenti gestori intendevano cedere l’attività, mi sono subito interessato con i miei genitori e non mi sono lasciato sfuggire l’occasione”.

Come sono andate le prime settimane in edicola, com’è stato il rapporto con la gente?

“Bellissimo, per me un’emozione nuova, qui ogni giorno si conoscono persone nuove, si scambiano opinioni su quello che succede nel mondo, ma soprattutto attorno a noi. La cosa più bella è il rapporto con le persone, i clienti che diventano subito amici, ti danno consigli incoraggianti. Le persone che ogni giorno vengono a prendere il giornale, poi scambiare sempre qualche parola e alla fine si instaura inevitabilmente un rapporto umano”.

Ci sono giovani che lasciano la montagna per andare in città o all’estero e tu?

“Sono nato e cresciuto a Castelnovo Monti, sono molto legato a questa realtà di questo territorio. Sono altrettanto legato a questa edicola che ho cominciato a frequentare fin da piccolo, abito a 100 metri da qui. Sono cresciuto e qui sto realizzando il mio sogno”.

Quali progetti, Davide, per il futuro di questa sua nuova impresa della carta stampata?

“Ringrazio i titolari Gianni e Daniela che si sono fidati di me ed erano contenti di lasciare l’edicola nelle mani di un giovane castelnovese. Ci conoscevamo già da prima. In futuro non toglierò nulla di quello che hanno lasciato loro, cercherò di mettere solo cose nuove sulla base di quello che potrà essere il cambiamento nei prossimi anni”.

Realizzare un sogno sull’uscio di casa non è poco, ma è un lavoro che non conosce a feste. “E’ vero, però ho la collaborazione dei miei genitori, che ringrazio, e gli amici che, con grande entusiasmo, mi danno la carica. Al mattino alle 5,45 bisogna essere lì per i giornali, poi sospendiamo dalle 13,00 alle 15,30 e alla sera chiudiamo alle 19,00. Da solo faccio fatica a tenere dietro a tutto, al mattino abbiamo più di 50 consegna da recapitare compreso l’ospedale S. Anna, per fortuna mi aiuta mio padre. Ricevo un grande consenso da tutti”.

Come vanno la vendite dei giornali Davide?

“Stanno andando abbastanza bene perché La Rinascita, grazie a chi mi ha preceduto, è un’edicola molto conosciuta dove, oltre ai giornali, trovano libri e molte altre cose. Vanno molti quotidiani, soprattutto quelli che danno spazio alle notizie locali, mentre nei weekend vanno di più i giornali sportivi, Tutto sommato qui abbiamo ancora un buon giro”.

La preoccupa la crescita dei social e dei giornali online seguiti da molti?

“Non più di tanto, perché gli appassionati della carta stampata ci saranno sempre, poi anche noi seguiremo i tempi. Intanto per cominciare ho intenzione, senza togliere nulla a La Rinascita, di incrementare la vendita dei libri in edicola che, secondo me, a Castelnovo Monti, visto che non esiste una libreria, può trovare spazio. Ho anche altri progetti per il futuro di cose che possono essere utili ai cittadini come, ad esempio, un servizio per le fotocopie. Sono giovane e il mio sogno è quello di riuscire a creare un ambiente che sia sì moderno e rinnovato, però adatto ad una clientela sempre maggiore e che soddisfi le richieste dei miei concittadini giovani ma anche anziani. Questo il mio obiettivo che spero di raggiungere strada facendo”.