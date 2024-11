Edificio occupato abusivamente. La polizia denuncia quattro uomini

Da tempo un edificio con annesso cortile, in centro a Poviglio, era segnalato per uno stato di evidente degrado, con sporcizia e rifiuti ovunque e perfino animali che spesso erano liberi di muoversi pure in strada. Più volte, negli ultimi nove anni, le tre sorelle proprietarie, residenti nel Parmense, avevano cercato di far sgomberare l’immobile, occupato abusivamente e senza autorizzazione da tre cittadini stranieri e un italiano.

Dopo le varie segnalazioni dei residenti, unite alla querela presentata dai proprietari alle autorità del territorio, gli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana sono intervenuti nei giorni scorsi per identificare gli occupanti, abusivamente nell’edificio.

A quel punto gli agenti del presidio povigliese, dopo la denuncia dei quattro uomini per invasione di edificio, hanno provveduto a eseguire lo sgombero. Gli occupanti abusivi sono stati allontanati dall’area, rimessa nelle disponibilità dei proprietari per provvedere ai lavori di messa in sicurezza e alla necessaria manutenzione.