Edilizia e artigianato, capo cantiere esperto

Azienda del settore edilizia artigianato cerca capo cantiere da inserire nel team di lavoro. I requisiti richiesti per ricoprire l’incarico sono soprattutto: esperienza di almeno 36 mesi nella mansione, diploma, patente B, comprensione e conoscenza della lingua italiana parlata e scritta e disponibilità a trasferte in ambito nazionale. Previsto un inserimento con Ccnl Edilizia Artigianato a tempo indeterminato. L’orario di lavoro previsto è di 40 ore settimanali dal lunedì al sabato.

L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o etnia, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda (es. contratto di apprendistato) o che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dell’attività lavorativa, come previsto dall’art. 10 del D.lgs. n. 1982006. Qualifica Istat: tecnici della gestione di cantieri edili.