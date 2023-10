Edilizia e industria a Scandiano: "Serve la mappatura di tutti gli immobili"

Una mozione del gruppo misto per chiedere la mappatura degli immobili destinati ad ospitare attività dei settori primario, secondario e terziario situati nel comune di Scandiano.

Per i consiglieri di minoranza Alessandro Nironi Ferraroni (foto), Chiara Ferrari, Enrico Ferrari solo attraverso "tale rigorosa mappatura è possibile innestare un censimento di dettaglio, rigorosamente definito sul piano spaziale, di immobili e relative attività così censendo il loro utilizzo o non utilizzo attuale, termini e condizioni ad esempio entità degli eventuali canoni di locazione". Richiesta l’ulteriore ripartizione in categorie e sotto categorie operative.

Per l’opposizione questa conoscenza di dettaglio è fondamentale per l’amministrazione per disporre di "una visione di insieme dell’economia scandianese, presupposto indefettibile per la realizzazione di efficaci investimenti e iniziative mirate".

m. b.