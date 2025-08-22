Edilizia e sicurezza: "Il badge di cantiere diventi ’passaporto’. Può salvare delle vite"

Monitorare i cantieri in corso e l’attività della manodopera passo a passo, per garantire trasparenza in un settore che spesso non ha brillato per legalità. Il tutto tramite uno strumento tanto piccolo e leggero, l’ormai noto badge di cantiere. E non si tratta solo di mantenere vispa l’attenzione sulla salubrità dei contratti e degli appalti, un ambito storicamente soggetto a infiltrazioni da parte della malavita, ma anche sulla salute e la sicurezza dei lavoratori stessi.

"Nato nel 2022 a Reggio Emilia, è stato il primo caso in Italia di monitoraggio digitale delle presenze nei cantieri, con un sistema integrato tra app e cruscotto web – spiega Giulio Nota, segretario generale FenealUil di Reggio Emilia e vicepresidente della Cassa Edile, nonché tra i primi promotori per la realizzazione del badge –. È interessante vedere come Roma Capitale abbia adottato il badge in un secondo momento". "Le riforme attuate a Reggio – aggiunge – sono la declinazione territoriale delle indicazioni nazionali, realizzate con orgoglio e nel pieno interesse dei lavoratori. Il badge può letteralmente salvare delle vite. Molti incidenti mortali sul lavoro si sarebbero potuti evitare".

Da cosa nasce questa sua affermazione? "Dal fatto che in molti è evidente la mancanza di strumenti di controllo. Il badge digitale avrebbe permesso di sapere chi era presente, con quale contratto e per quale impresa, scoraggiando subappalti a cascata, visto il controllo in tempo reale che le forze dell’ordine e gli organi ispettivi hanno dei flussi di manodopera nei cantieri dotati di badge. A Reggio stiamo lavorando affinché il badge diventi un vero e proprio passaporto della sicurezza".

Cioè, nel dettaglio, quali informazioni dovrebbe riportare? "Senza dubbio quelle sulla formazione ricevuta e quali corsi obbligatori e aggiornamenti sono stati seguiti dal lavoratore, ma anche le visite Cpt e monitoraggio, oltre che l’accesso alla Scuola Edile".

Qual è secondo lei il principale fattore di rischio nei cantieri? "La mancanza di formazione. Conoscere i numeri significa intervenire in modo mirato. Infine, serve una regolamentazione più selettiva. Sono troppi anni che come Feneal denunciamo la necessità di una regolamentazione più selettiva per lavorare in edilizia".

Cosa intende, in concreto? "Intendo dire che oggi è possibile aprire una partita Iva nel settore senza alcuna verifica delle competenze. Basta iscriversi e fare richiesta. In tutte le altre professioni è previsto un esame, una certificazione, un percorso formativo. Perché non in edilizia, dove la sicurezza spesso rischia di diventare una questione di vita o di morte?".

Come si può provvedere? "Intanto, come Feneal/Filca/Fillea insieme alla Scuola Edile, stiamo ragionando su un progetto da fare con Inail, Asl, Inps e altri enti, sentite le associazioni datoriali, per analizzare gli infortuni per età, provenienza, orario e tipologia. Ma le proposte più concrete non mancano".

Per esempio? "Dovrebbe esserci un esame obbligatorio per chi vuole operare nel settore, una certificazione delle competenze e della formazione ricevuta e un progetto condiviso per un’edilizia più giusta. Il badge reggiano è solo il primo passo: serve una visione integrata, che continui a coinvolgere istituzioni, imprese, lavoratori e il sistema bilaterale. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, con serietà e competenza, per costruire un’edilizia più sicura, più umana"

Giulia Beneventi