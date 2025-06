"Edilizia pubblica, il sindaco conferma le nostre critiche"

"Il sindaco conferma le nostre critiche". Lo sostengono i consiglieri comunali di Alleanza Civica in risposta alle dichiarazioni del primo cittadino Paolo Fuccio – riportate ieri dal Carlino – sui progetti di edilizia pubblica a San Martino in Rio. "Su tetto di via Manicardi, parcheggi e coinvolgimento della cittadinanza per la Casa della Comunità – dicono da Alleanza Civica – il sindaco dice che abbiamo ragione, tant’è che stanno pensando a come risolvere i problemi. Inutile poi la "sbrodolata" sui fondi Pnrr, cui il Comune ha avuto accesso: anziché battute sul tanto o sul poco, sindaco e maggioranza si preoccupino di risolvere davvero i problemi del paese: scuole, strade, il verde, decoro urbano, sicurezza, zone sportive, complanare di Gazzata… E poi mancano le scuse a insegnanti, bambini e genitori, a disagio dell’evidente disagio patito in via Rivone".