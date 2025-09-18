Edilizia residenziale pubblica. Via alla consegna di 57 alloggi: "Sistemati con fondi regionali"

Nei prossimi giorni avverrà l’assegnazione di 57 alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp) ripristinati da Acer e resi disponibili grazie a fondi destinati al Comune di Reggio tramite il bando della Regione per il recupero straordinario e alloggi erp 2024. Altrettante famiglie finora ferme nelle graduatorie 2024, dunque, potranno beneficiare di queste nuove sistemazioni. Il totale delle risorse investite per la riqualificazione, riferisce il Comune, è pari a 619.692 euro. Gli appartamenti si trovano in diverse zone della città, tra cui via Mascagni, via Folloni, piazza Stranieri e i quartieri Foscato, Compagnoni e Fenulli. A quelli in fase di assegnazione, si aggiungeranno nei prossimi mesi anche gli altri alloggi che Comune e Acer potranno ripristinare grazie a fondi recentemente ottenuti dalla Regione, tramite uno stanziamento della Giunta regionale, e che per la provincia di Reggio Emilia ammontano a circa un milione di euro.

"Le assegnazioni al via in questi giorni ci consentono di dare una risposta a 57 nuclei familiari in attesa di un alloggio. Questo rappresenta senza dubbio un ulteriore risultato per la realizzazione degli obiettivi di mandato sul tema dell’edilizia pubblica – dice il vicesindaco e assessore alla Casa Lanfranco De Franco – L’azione dell’amministrazione non si ferma ovviamente qui: entro la metà di ottobre presenteremo nuove azioni di riqualificazione e ripristino di alloggi Erp da realizzare con le risorse stanziate di recente dalla giunta regionale. Questi fondi, uniti alla possibilità di accedere ai finanziamenti della Banca europea per gli investimenti, aprono prospettive molto interessanti che potrebbero consentirci di intervenire su un numero significativo di appartamenti e arrivare vicini alla realizzazione dell’obiettivo del Comune di azzerare gli alloggi pubblici vuoti".