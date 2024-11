Edilizia scolastica: arriva una tendostruttura

di Francesca Chilloni

Nuovo imprevisto nei cantieri dell’edilizia scolastica: durante le le opere di recupero palestrina della scuola elementare De Amicis (foto) si è scoperto che necessita di accurati restauri anche nella parte della copertura; così l’educazione motoria verrà svolta all’interno di una tendostruttura, presa a nolo dal Comune e montata nel cortile della scuola. L’installazione è attesa per la seconda metà di novembre; vi faranno ginnastica 17 classi delle elementari e 4 delle medie.

È emerso nel corso della Commissione scuola di giovedì - presenti anche rappresentanti dei genitori e dell’Istituto comprensivo - durante la quale l’assessora Elena Terenziani ha fatto il punto anche sulla scuola media Zannoni. Dopo le nuove segnalazioni di aule fredde, due giorni fa la ditta che gestisce l’impianto di riscaldamento ha modificato l’accensione sul timer e ritarato i sensori di temperatura. L’assessora, nelle stesse ore, aveva incontrato e dialogato con gli studenti delle due terze che avevano esposto striscione di protesta, e i loro professori, ribandendo che durante le vacanze natalizie gli infissi saranno sostituiti.

È un anno di grandi cantieri anche per la primaria De Amicis: un investimento da ben 1,5 milioni di euro per la messa in sicurezza dell’edificio centrale e dell’annessa palestrina. La palazzina uffici dell’Istituto Comprensivo di Montecchio e Bibbiano, invece, è già stata completata in agosto. Uno sforzo dell’amministrazione Torelli che porterà tutti gli edifici scolastici ad essere a norma dal punto di vista della stabilità sismica, con miglioramenti estetici e del comfort. Un complesso (e oneroso) programma di interventi entrato nel vivo proprio quest’anno e che terminerà nel 2025.

Tutte le 17 classi elementari durante l’estate sono state trasferite negli altri edifici scolastici: la succursale (la cui ristrutturazione è stata completata nel 2016) e temporaneamente nella Palazzina uffici, con beneficio per le famiglie, specie quelle con più figli contemporaneamente a scuola, e per il personale. Non mancano disagi: la carenza di aule per attività alternative, e il concentrarsi del traffico pedonale su via XXV aprile.

Numerosi gli imprevisti legati all’età degli edifici, tutti sotto tutela della Soprintendenza con vincolo storico. Tra questi imprevisti, il più rilevante ora quello della palestrina, costruita negli anni ’30 del Novecento, ma che negli anni ’80 ha subito una modifica al tetto che ne ha messo a repentaglio la stabilità. Per questo motivo la scorsa settimana, a cantiere aperto, dopo controlli approfonditi "ne è stata certificata la non fruibilità fino al ripristino delle condizioni originarie del tetto".

Il Comune si è subito attivato per reperire le risorse necessarie alla variante di progetto e per trovare soluzioni alle classi per l’educazione motoria. La vicenda è stata portata all’attenzione della preside Elena Viale, ai consiglieri della Commissione Scuola e ai rappresentanti dei genitori in Consiglio di istituto. Con un lavoro serrato di sindaco, vicesindaco e dell’Ufficio Tecnico, ora sta predisponendo una apposita tendostruttura, realizzata appositamente, nel cortile della scuola a lato dell’area di cantiere, che potrà ospitare tutte le 21 classi.