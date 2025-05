Edilizia scolastica, Campus e Fcr. Delibere su bilancio e partecipate

Via libera del consiglio comunale di Reggio a tre delibere sul bilancio dell’ente e di due società partecipate. Oggi, in particolare, è stata approvata una variazione di bilancio per recepire i contributi di scopo stanziati da Regione, Stato e Unione europea e per potenziare le risorse dedicate all’edilizia scolastica, con particolare attenzione al tema della manutenzione. Per la parte relativa agli investimenti, è stata effettuata una ricognizione relativa alle opere già in corso, in particolare cofinanziate con fondi Pnrr, per le quali sono emerse esigenze di integrazione principalmente per le quote di cofinanziamento sui cantieri di edilizia scolastica, che vengono così integrate con oltre un milione.

Per la parte corrente, si è provveduto a incassare la somma di circa 785.000 euro derivante dalla risoluzione del contratto con Intercenter per la gestione delle sanzioni amministrative per violazione delle norme da codice della strada. Tale entrata, non prevista a bilancio, è stata utilizzata per incrementare politiche prioritarie dell’ente in particolare in tema di manutenzione verde (per 280.000 euro), analisi in tema di risparmio energetico, interventi centro storico e consulte, noleggio foto trappole, analisi dei piani mobilità e per il progetto Placemaking. È stato inoltre applicato l‘avanzo sul 2024, appositamente accantonato e pari a circa 300.000 euro, a sostegno della convenzione per la gestione degli alloggi Erp. Entro luglio si provvederà alla verifica degli aspetti che influenzano gli equilibri di bilancio, come previsto dalla normativa. Una seconda delibera ha licenziato il bilancio 2024 della partecipata Campus srl, che si chiude con un utile di 40.000 euro. Paletta verde, infine ai conti dell’anno scorso dell’Azienda speciale Fcr, di cui vengono licenziati il consuntivo 2024 e il report di sostenibilità.