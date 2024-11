Edilizia sociale, appello ai candidati: "Ripristinare gli alloggi sfitti"

Un appello-invito lanciato da Acer, Sunia, Sicet e Uniat e rivolto ai vari candidati alle elezioni regionali del 17 e 18 novembre. Una richiesta di impegno per il settore dell’edilizia pubblica e sociale, "elemento indispensabile per migliorare il benessere di numerose famiglie a basso reddito e investite da processi di fragilità".

"Ora è giunto il momento di fare un salto di qualità promuovendo nuove misure e interventi finalizzati ad una piena valorizzazione dell’abitare pubblico, a favore delle persone e della qualità dell’ambiente in cui vivono", dicono le associazioni. Le stesse che evidenziano come "esiste una sproporzione evidente tra il numero degli aventi diritto a una casa popolare e il numero degli alloggi disponibili per l’assegnazione".

"La Regione – aggiungono – deve farsi promotrice di un piano nazionale per il rilancio dell’edilizia residenziale pubblica, stanziando risorse proprie per il ripristino degli alloggi sfitti e sostenendo in questo modo i bisogni della popolazione più povera. È necessario pianificare una serie di azioni per promuovere l’abbattimento delle barriere architettoniche e in generale l’adattamento dell’ambiente domestico, contro ogni forma di discriminazione nei confronti di soggetti disabili e fragili che sono sempre più numerosi all’interno dei comparti di edilizia residenziale pubblica. Le famiglie a bassissimo reddito che vivono nelle case popolari incontrano difficoltà a pagare il canone di locazione ma anche i servizi abitativi: è necessario potenziare i fondi economici di sostegno per chi incorre nella cosiddetta morosità "incolpevole".

Serve un piano straordinario di riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, in linea con quanto previsto dall’Agenda 2030".

Le associazioni concludono il loro appello sostenendo come "le situazioni di povertà economica e relazionale, le fragilità di tipo sociosanitario possono essere affrontate con strumenti di un welfare integrato e di prossimità che permetta l’attivazione di una gestione sociale degli immobili in collaborazione con soggetti pubblici e privati". Secondo le associazioni Acer, Sunia, Sicet e Uniat, "l’edilizia residenziale pubblica può diventare uno strumento di coesione sociale soltanto se aumenterà la consapevolezza dell’importanza di un approccio "relazionale" alle politiche per l’abitare pubblico".