Edilizia sociale: il focus. Classe media e la crisi. Le ricette a confronto

Diritto alla Casa e nuove sfide per andare incontro alle esigenze della classe media, facciamo il punto con vicesindaco Lanfranco de Franco, dopo il dibattito pubblico ‘La Casa è parte di noi’, con focus su diritto all’abitare, qualità degli spazi e politiche abitative, che si è svolto nei giorni scorsi al circolo Pd di Bagnolo, a cui hanno partecipato Federico Amico, presidente Acer Reggio Emilia, l’assessore Regionale Giovanni Paglia, l’assessora alle Politiche sociali di Bagnolo Elena Pergreffi e de Franco, vicesindaco di Reggio (moderati da Saverio Migliari).

Nel piano sull’edilizia sociale, de Franco guarda al target della classe media. "Il cuore del ragionamento è, siamo in una situazione in cui sappiamo che ci sono dei casi ad alta marginalità economico-sociale, e su quello continuiamo a investire grazie ai fondi della Regione – apre il vicesindaco di Reggio –. A ciò si aggiunge un’attenzione rinnovata verso l’edilizia sociale convenzionata".

Tra gli obiettivi primari, accanto a risposte alla grave marginalità, c’è, spiega de Franco, l’intercettazione dell’esigenza abitativa della classe media, un segmento della popolazione che non rientra nei parametri dell’edilizia popolare. Per centrare questo obiettivo, sono stati messi in campo vari strumenti per l’affitto convenzionato. La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con la Banca Europea, sta promuovendo investimenti mirati per ripristinare alloggi vuoti da molti anni e destinarli all’edilizia convenzionata. Per Reggio città, si parla di recuperare un centinaio di alloggi, "numeri importanti" se sommati a quelli provinciali.

Altro tema centrale è il Patto per la Casa promosso dalla Regione e presentato a gennaio. Dopo i primi mesi di applicazione, a Reggio sono stati attivati solo 8 contratti, una cifra che de Franco definisce esigua, precisando tuttavia che il problema non è solo reggiano, dato che la città si posiziona "seconda o terza in regione" per numero di contratti attivati.

"Esiste una riflessione in corso su cosa abbia funzionato e cosa no – chiarisce l’assessore – con una chiara volontà della Regione di mettere in campo soluzioni per rafforzare e rendere appetibile questo strumento".

Contestualmente, la Regione ha messo in campo risorse ragguardevoli per garantire maggiore sicurezza ai proprietari degli alloggi e per sostenere i locatari che hanno sì una casa, ma non dispongono dei fondi necessari per sistemarla.

Si parla comunque di 3.000 alloggi vuoti in città (su 85.000 accasati), una cifra tale, secondo Lanfranco de Franco, da poter essere affrontata e gestita.

