Edilquattro compie 40 anni e si regala l’ingresso nel consorzio Big Mat

Un compleanno festeggiato con un grande traguardo. La Edilquattro di Rubiera compie 40 anni ed entra a far parte dI BigMat, gruppo leader in Italia e in Europa nella distribuzione di materiali per costruire e ristrutturare. L’azienda – fondata da Bruno Bellei e passata di padre in figlio, prima a Claudio e poi a Luca che insieme guidano l’azienda a conduzione famigliare da tre generazioni – si rivolge e affianca i professionisti dell’edilizia, imprese di costruzioni e artigiani, nella scelta dei materiali da costruzione più adatti per i loro progetti. Nella rivendita di 300 mq, con annesso libero servizio, i clienti possono trovare un’ampia offerta delle migliori soluzioni per costruire e ristrutturare, dalle fondamenta al tetto. L’ampia gamma di soluzioni per l’edilizia, la ferramenta e l’utensileria ma anche prodotti per l’outdoor, pavimenti, rivestimenti, serramenti Velux e il mondo colore è supportata da una consulenza specializzata pre e post vendita, con consegna in cantiere (anche con gru) per un servizio completo e puntuale.

Con un fatturato in continua crescita, passato dai 3 milioni nel 2021 ai 5 milioni del 2022 grazie alla competenza e specializzazione dello staff di 7 addetti ai quali recentemente si sono affiancati anche due nuovi commerciali, la cui esperienza ha consentito all’azienda di affrontare l’attuale mercato sempre più mutevole e di espandersi su tutto il territorio emiliano.

Nell’anno del quarantesimo anniversario della sua apertura, la storica azienda sceglie di entrare nel consorzio BigMat: "L’insegna BigMat è nota e riconosciuta sul mercato per l’alta competenza specializzata dei suoi punti vendita e anche noi investiamo e crediamo molto nella professionalità. Insieme vogliamo aumentare la nostra brand awareness e ribadire la nostra expertise per confermarci sempre più come punto di riferimento per l’edilizia sul nostro territorio", ha detto il dg Luca Bellei.