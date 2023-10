’Edmond’ debutta al San Prospero

Domani alle 21 prende il via la nuova stagione del teatro San Prospero, in via Guidelli a Reggio, con la compagnia On Art a proporre "Edmond", per la regia di Matteo Bartoli. Con Ennio Cantoni, Paolo Orlandini, Giorgia De Lorenzi, Andrea Bagni, Cesare Mattioli, Luca Zanni, Martina Forioso, Camilla Guatteri, Elisa Donelli, Roberta Minzera, Caterina MartileIli, Claudia Scioccimauro, Daria Lo Sapio, Elisabetta Fonseca, Monica Mirandola. La storia romanzata del drammaturgo Edmond Rostand e delle vicende che ispirarono il suo capolavoro immortale, il Cyrano de Bergerac. "Edmond" è lo spettacolo più rappresentato in Francia negli ultimi otto anni. La rivisitazione del testo e la regia di Bartoli esaltano il conflitto che un artista ha quotidianamente con se stesso, tra l’amore degli affetti più importanti con l’amore per la gloria. "Edmond" è uno spettacolo che ci riporta a Parigi a fine Ottocento e ci fa sognare l’epoca più suggestiva e romantica che si possa mai ricordare. Lo spettacolo tra romanticismo e passione propone momenti grotteschi classici di una regia moderna e vivace. La stagione prosegue il 25 novembre alle 21 con la compagnia Guascone Teatro in "Garibaldi su una gamba" con Andrea Kaemerle, che cura la regia insieme a Manfredi Rutelli. Per info e prenotazioni: 0522-439346, per WhatsApp al 342-1791236 oppure con una mail a biglietteria@teatrosanprospero.it.