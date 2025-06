Eduard Granell lascia Correggio Hockey per l'Ok Liga spagnola

Eduard Granell non è più l’allenatore di Correggio Hockey. Dopo due stagioni molto positive, sia per quanto riguarda la prima squadra sia per il lavoro svolto con le giovanili, il tecnico spagnolo lascia la società biancoblu per accettare un’offerta arrivata nelle ultime ore dall’Ok Liga, il massimo campionato spagnolo. Una proposta irrinunciabile per Granell: il club reggiano, subito informato dal tecnico, ha scelto di assecondare la decisione pur sapendo di rinunciare a un allenatore di grande livello e una persona con la quale si erano già intavolati discorsi in vista della prossima stagione. Quest’anno Correggio ha disputato la finale play-off per salire in A2 e due formazioni giovanili, under 19 e 23, hanno raggiunto le finali nazionali. "Da una parte c’è il dispiacere per il distacco – dice il presidente Marco Ferretti – dall’altra un pizzico di orgoglio perché il lavoro svolto con noi nel biennio è stato visto in tutta Europa. Quindi vogliamo ringraziarlo, sia come uomo sia come professionista, augurandogli un sincero in bocca al lupo. Decisione a sorpresa? Un po’ sì, ma lui è spagnolo e allenerà una squadra iberica di massima categoria, quindi è giusto lasciarlo andare. Ora ci metteremo al lavoro per cercare il sostituto, abbiamo già sondato alcuni profili che possano garantire una continuità. Sondiamo tecnici italiani, ma il prescelto potrebbe essere ancora uno straniero e vorremmo chiudere entro fine prossima settimana". c.l.