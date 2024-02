Educatore-pusher in stazione. L’avvocato: "Nega lo spaccio, darà la sua versione dei fatti"

Stamattina comparirà in tribunale l’educatore 42enne arrestato dai carabinieri per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, dipendente di una cooperativa dedita, tra le altre cose, al recupero di persone con problemi di tossicodipenza, si presenterà davanti al giudice delle indagini preliminari Luca Ramponi per l’udienza di convalida dell’arresto: "Il mio assistito intende rispondere alle domande per dare la sia versione dei fatti – dichiara l’avvocato difensore, Giuseppe Caldarola –. Lui nega lo spaccio". Al momento lui si trova ai domiciliari in Appennino, dove ieri l’avvocato ha dialogato con lui per un’ora. I carabinieri hanno trovato addosso e nella casa del 42enne reggiano diverse sostanze: chetamina, speed, Mdma.

Lui è stato fermato nella zona della stazione da una pattuglia della sezione radiomobile dei carabinieri in stazione. Erano le 4.30 quando i militari hanno deciso di procedere a un controllo, fermando l’uomo che era in sella alla sua bici. Nella tasca dei pantaloni aveva tre dosi di chetamina, dieci di speed e nove di Mdma, oltre a una decina di pasticche ad azione stupefacente del tipo buprenorfina e 120 euro ritenuti provento di spaccio.

Nella sua abitazione sono state sequestrate altre tre dosi di Mdma, una di chetamina, un bilancino di precisione e del materiale idoneo al confezionamento delle dosi.

al. cod.