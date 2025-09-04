Educatori, nuovo contratto. Aumenti per 300 dipendenti

Ci sono novità sindacali importanti per gli operatori dei servizi educativi negli otto Comuni del distretto di Guastalla, con l’annuncio della firma del contratto da parte dell’Azienda servizi Bassa Reggiana e del comparto scuola della Uil per l’accordo integrativo aziendale, in vigore fino al dicembre 2027. Un contratto che punta a colmare alcune ’differenze distributive’, restituendo stabilità e valore ad un ente del territorio che oggi conta più di trecento dipendenti e prevede nel suo triennio di applicazione un aumento delle retribuzioni per gli educatori professionali e il personale ausiliario.

Inoltre, il presidente dell’Azienda, Massimiliano Maestri, ha annunciato pure un accordo – che trova favorevoli anche i sindaci dell’Unione Bassa Reggiana – che prevede un ulteriore aumento percentuale per tutti i dipendenti. L’accordo, però, al momento risulta solo "parziale", in quanto riguarda l’adesione della sola Uil. Per questo la direttrice dell’Asbr, Silvia Ronchetti, ha invitato le altre sigle sindacali, come Cgil e Cisl, a riprendere il dialogo precedentemente interrotto. La speranza è che le divergenze sindacali su questo tema possano essere superate.

La convocazione per il tavolo di confronto è fissata per mercoledì 10 settembre. I contenuti del contratto erano già stati votati favorevolmente dal 78,26% dei lavoratori nell’aprile dello scorso anno, ma solo ora l’accordo è stato formalizzato. Dall’Azienda segnalano come nonostante l’aumento dei costi per il personale, proprio a seguito della sottoscrizione del contratto, "Asbr ha saputo abbassare le spese amministrative della gestione a carico dei Comuni, riducendole di circa 140 mila euro nel corso del 2025".

Da segnalare che proprio i costi dell’Asbr a carico dei Comuni della Bassa Reggiana sono stati più volte oggetto di polemiche e di contestazioni da parte dei consiglieri di opposizione. Così come sono finite sotto la lente di ingrandimento delle stesse opposizioni le spese di altri servizi pubblici legati ai territori dei Comuni (assistenza, fisco, sicurezza…) e gestiti dall’Unione Bassa Reggiana.

Antonio Lecci