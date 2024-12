Educazione alla legalità: gli alunni di Taneto e Praticello visitano i carabinieri di Gattatico

Educazione alla legalità sotto l’albero di Natale. Una cinquantina di scolaretti delle prime due classi della scuola elementare di Taneto e Praticello insieme ai loro insegnanti hanno fatto visita alla caserma dei carabinieri di Gattatico.

Il comandante, luogotenente Danilo Bianchi, utilizzando un linguaggio adatto all’età dei bambini, ha tenuto una lezione spiegando loro di cosa si occupano i militari, quali possono essere le insidie per i minori e come ci si può difendere con l’aiuto degli adulti, ma anche di problematiche importanti come il bullismo, l’educazione stradale e il vandalismo.

Molto importante la parte in cui si è discusso del rispetto delle regole e di cosa significhi legalità. Tantissime le domande al comandante.

Terminata la lezione, insieme agli altri carabinieri gli studenti hanno addobbato l’Albero della caserma, ed hanno ricevuto in dono modellini di auto dei carabinieri.