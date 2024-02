Educazione alla sessualità nelle scuole

L’educazione sessuale nelle scuole. Violenze sessuali e molestie sono all’ordine del giorno e le ragazze violentate sono spesso minorenni colpite da gruppi. Secondo l’Istat, in ltalia il 31,5% delle 16-17enni, nel corso della propria vita, ha subito qualche forma di violenza sessuale, a cui possono seguire, oltre a disturbi psicologici importanti, anche malattie sessualmente trasmissibili.

Cosa si è fatto è cosa si può fare per arginare il fenomeno? Negli anni ‘50 la Svezia è il primo Paese a rendere l’educazione sessuale obbligatoria nelle scuole e così ha fatto, nei decenni a seguire, la maggior parte dei paesi europei, organizzando programmi per le diverse fasce di età, da cui gli studenti non potessero chiedere esoneri.

Di recente, anche nelle sale del governo italiano si è ricominciato a parlare di educazione sessuale: un progetto improntato sulla parità di genere, che prevede che in classe si facciano lezioni di "educazione alla sessualità", intese come formazione sulla parità di genere.

L’idea è quella di tentare come nazione l’avvicinamento alle leggi della maggior parte degli stati europei. Il primo tentativo di approvazione di una legge che introducesse lezioni di educazione sessuale fu nel 1975, ma da allora si contano ben 16 proposte parlamentari fallite. In Emilia Romagna, dal 2013 è attivo il progetto "W l’amore", rivolto agli studenti delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado, con lo scopo di favorire benessere e competenze nella sfera affettiva e sessuale. Più di 1600 scuole sono state coinvolte in tutta Italia, inclusi i genitori, tuttavia rimane a discrezione dei docenti la decisione di trattare questa tematica nelle classi.

Anche il Papa si è detto favorevoli che negli istituti sia necessaria un’educazione sessuale e non ci siano motivazione valide per far rimanere nell’ignoranza i ragazzi.

Secondo gli specialisti, si è restii ad insegnare educazione sessuale per il timore di indurre gli studenti a praticarla precocemente, eppure è riscontrato il contrario: fare educazione sessuale nelle scuole può diminuirne la pratica, ritardarne l’inizio e aumentare l’adozione di comportamenti più sicuri tra i giovani. Inoltre, molti sono convinti che parlare di questi argomenti spetti alla famiglia, nonostante nel contesto familiare difficilmente si parli di sessualità e contraccezione.

Noi per primi confermiamo questa difficoltà e pensiamo sia necessario che l’educazione sessuale diventi obbligatoria nelle scuole per fornire risposte a domande che in ogni caso ci poniamo.

Classe III C