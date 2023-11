Educazione alla sostenibilità: 195mila euro a 33 scuole del parco

Tutela della biodiversità, raccolta differenziata dei rifiuti e cambiamenti climatici.

Sono i tre temi dei progetti di educazione alla sostenibilità che, presentati dalle 33 scuole della riserva di biosfera dell’appennino tosco-emiliano (nelle province di Reggio Emilia, Modena, Parma, Lucca, Massa Carrara e La Spezia), risultano finanziati dal ministero dell’Ambiente.

In arrivo ci sono in dettaglio risorse per 195.000 euro, erogate nell’ambito del programma ’Siti naturali Unesco e Zone economiche ambientali (Zea) per l’educazione ambientale 2023’. Le proposte progettuali, che riguardano le scuole dell’infanzia, elementari e medie, sono state raccolte e inviate al ministero dal Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, soggetto titolare di area Zea e coordinatore della riserva di biosfera.

"In questa nuova era che chiamiamo antropocene, insieme al clima, cambiano necessariamente anche la cultura e i diversi saperi" commenta il presidente del Parco Fausto Giovannelli. "Educazione all’ambiente e alla sostenibilità stanno diventando assi portanti dell’educazione civica e dell’educazione tout court. Unesco è un riferimento mondiale ed è importante avere sul nostro territorio uno specifico supporto all’impegno e alle progettualità che già docenti e scuole mettono in campo".

I fondi che saranno riconosciuti, dettaglia Natascia Zambonini, responsabile dei progetti di educazione ambientale del Parco nazionale “saranno destinati a progetti che si svolgeranno nell’anno scolastico 2024-2025”. Quella che abbiamo messo in atto, aggiunge Zambonini, “è una vera progettazione partecipata, attuata in partnership con i referenti di ciascuna scuola, i dirigenti scolastici e i centri di educazione alla sostenibilità (Ceas)”, gestiti da Arpae sul territorio nazionale.

Il dettaglio degli istituti che hanno espresso la loro candidatura con i relativi progetti. Istituto comprensivo Villa Minozzo, Ugo Foscolo (Toano), L. Ariosto (Ventasso), Istituto comprensivo Carpineti Casina G. Gregori, Bismantova (Castelnovo Monti), G.B. Toschi (Baiso), Istituto comprensivo Albinea.

Le scuole delle altre province: La Spezia: I.C. d’Ortonovo - ISA 16 (Luni)

Modena: Sestola, Montefiorino, Serramazzoni, Direzione Didattica Pavullo nel Frignano, F. Berti (Prignano sulla Secchia)

Massa Carrara: Mahatma Gandhi (Aulla), Prof. Antonio Moratti (Fivizzano), “I. Cocchi” (licciana Nardi), Flavio Torello Baracchini (Villafranca in Lunigiana), G. Tifoni (Pontremoli), Gen. Pietro Ferrari (Pontremoli), Don Florindo Bonomi (Fosdinovo)

Lucca: Piazza al Serchio (Piazza al Serchio); Pascoli (Barga), Castelnuovo Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, CoregliaParma: Corniglio, Fermi-Ferrari (Langhirano),. Neviano degli Arduini, Medesano, Rita Levi Montalcini (Noceto), Loris Malaguzzi (Felino), Ettore Guatelli (Collecchio), Luigi Malerba (Fornovo).