Educazione civica e stradale. In cattedra il luogotenente Bianchi

Una cinquantina di alunni della scuola elementare di Taneto e Praticello hanno fatto visita alla caserma dei carabinieri, dove il comandante ha tenuto anche una lezione sulla legalità e di sicurezza stradale. A partire dallo scorso novembre, i carabinieri della stazione di Gattatico hanno svolto lezioni di legalità incontrando nei vari istituti gli studenti delle elementari e delle medie, in collaborazione con il dirigente scolastico. L’insegnante è stato il luogotenente Danilo Bianchi, comandante a Gattatico. L’incontro conclusivo del ciclo si è svolto l’altra mattina presso l’elementare Sabin, ed ha visto la partecipazione di una cinquantina di alunni delle seconde di Praticello. Tra i temi affrontati il rispetto delle regole in ogni luogo, da casa a scuola come al parco e con gli amici. E poi sono stati dati consigli su come muoversi nella società odierna prestando attenzione ai social e ad internet.

Bianchi, con un linguaggio adatto ai bambini, ha parlato loro di problematiche giovanili come il bullismo. Si è parlato anche della Costituzione e del corretto comportamento in strada, a piedi, in bici o in monopattino, e l’importanza dall’allacciare la cintura in auto. Sono stati spiegati anche i segnali stradali. La lezione si è poi spostata nel parcheggio della caserma (foto) dove i bambini si sono cimentati in un percorso per capire al meglio cosa può accadere se ad esempio non si presta attenzione nell’attraversare la strada.