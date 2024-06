"Educazione dei giovani. Saremo un paese modello"

"Una priorità dell’amministrazione è l’educazione ai giovani".

A sostenerlo è l’imprenditore Enrico Grassi che ha in questi giorni ha esordito in politica con l’incarico di consigliere comunale di maggioranza a Viano.

Il sindaco Fabrizio Corti, come annunciato recentemente, ha affidato alcune deleghe anche ai consiglieri. E Grassi, presidente di E80 Group, dovrà occuparsi di sicurezza e sviluppo economico.

Grassi, è soddisfatto del ruolo deciso dal primo cittadino Corti?

"Ci siamo divisi un po’ tutti i compiti. Era giusto assegnare questi incarichi ai componenti della nostra lista civica e non politica".

Qual è il suo giudizio sulla squadra individuata da Corti?

"Il sindaco ha agito correttamente perché ha messo da parte l’aspetto politico e ha invece scelto le persone della giunta in base alle competenze. L’obiettivo principale è di lavorare per il paese e per il futuro di Viano". Quali sono le sue idee per il futuro per le sue deleghe alla sicurezza e allo sviluppo economico?

"Sulla sicurezza c’è tanto da fare. Non ci sono ad esempio delle telecamere. I problemi emersi sono quelli presenti in tutti i comuni italiani. E’ importante creare un sistema di educazione per individuare chi non rispetta i comportamenti corretti partendo dallo sport. Sarà individuata una strategia in collaborazione con le forze dell’ordine. Viano sarà un esempio a livello nazionale. Una priorità è l’educazione dei giovani. Per quanto riguarda lo sviluppo economico tanto è stato già fatto, ma è giusto ancora impegnarsi per migliorare la situazione attuale". Grassi dunque riprende ad operare in maggioranza dopo l’esperienza nel passato con il compianto sindaco Giorgio Bedeschi?

"Con Giorgio si è fatto tanto. Poi c’è stato un periodo di stabilizzazione. Adesso riprendiamo il percorso che ha cambiato e migliorato Viano. Annuncio che nella serata del 31 luglio è in programma a Viano la festa della città della meccatronica".

Matteo Barca