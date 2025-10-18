Educazione sessuale in aula: "Il ddl è un passo indietro"

Il centrosinistra, anche nel Reggiano, contesta il disegno di legge Valditara che introduce il consenso informato per progetti scolastici di educazione sessuale nelle scuole.

"La scuola deve offrire a tutti uno spazio per affrontare temi importanti per la crescita. Attraverso le attività di educazione affettiva e alle emozioni si forniscono gli strumenti necessari per avere relazioni sane e alla pari e per riconoscere forme di violenza su se stessi, sui coetanei e sugli adulti", il concetto espresso dagli assessori comunali di Reggio Emilia, Annalisa Rabitti e Marwa Mahmoud. E ancora: "Crediamo che le scuole siano il luogo dove crescere come studenti, ma allo stesso tempo siano anche uno spazio privilegiato dove affrontare temi importanti per la crescita, come le relazioni intime, sessuali ed affettive. Chiedere un consenso firmato significa mettere un limite, non dare la possibilità a tutti di acquisire consapevolezze necessarie per affrontare la vita quotidiana. Crediamo che questa legge sia un ulteriore passo per chiudere gli occhi e togliere delle responsabilità che invece sono e devono essere di tutti e tutte.necessari per comprendere quello che stanno vivendo".

Intervengono anche la consigliera regionale Anna Fornili e il vicesindaco correggese Maria Chiara Oleari, entrambe insegnanti: "Mettere al bando queste esperienze significa privare gli studenti di strumenti fondamentali per vivere serenamente le relazioni, e allo stesso tempo insinuare l’idea che la scuola non sia un luogo affidabile. È un messaggio devastante, perché mina la fiducia nelle istituzioni educative e rafforza una visione sospettosa e difensiva dell’educazione. La scuola non ha bisogno di nuovi divieti, ma di fiducia, ascolto e collaborazione. Se davvero vogliamo proteggerla, dobbiamo difenderne la libertà educativa e il ruolo di comunità aperta. Vietare di parlare di affettività significa insegnare ai bambini che certi argomenti sono tabù, che le emozioni vanno taciute ed affidare le risposte alle loro domande – che rimangono – a internet o ad altri soggetti non certo educativi".