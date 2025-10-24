Educazione sessuale nelle scuole: "Da sempre c’è consenso informato. Progetti gestiti da professionisti"

Educazione sessuale alle superiori: con il nuovo Decreto di legge ’Valditara’ servirà il consenso informato e firmato di entrambe i genitori. Ed è polemica. Ma, è davvero un novità?

Risponde Rossella Crisafi (dirigente del liceo Ariosto Spallanzani e presidente rete dirigenti superiori). "In merito alla querelle mediatica riguardante l’educazione alla affettività e sessualità a scuola, che concentra le attività di educazione alla sessualità al secondo ciclo superiore di istruzione, sarebbe utile ricordare che tutti i progetti di educazione alle relazioni e alla affettività sono sviluppati nelle scuole con l’approvazione del collegio docenti, del consiglio di istituto, in cui sono sempre rappresentati i genitori. Tali progetti sono affidati con cura ed attenzione a personale qualificato, spesso a medici o psicologi di grande esperienza. Difficilmente vedono argomenti discutibili o che possano disturbare la sensibilità degli adolescenti, ma affrontano con delicatezza e attenzione argomenti importanti per lo sviluppo personale. la richiesta del consenso delle famiglie, come per tutte le attività approvate nel Ptof, è naturale e giusta ed è sempre stata effettuata".

Mentre Beatrice Menozzi (dirigente dell’Einaudi di Correggio) afferma: "L’educazione all’affettività con approcci sulla sessualità viene svolta da una psicologa, da esperti: il consenso dei genitori, che vengono informati lo chiediamo sempre, con firma di entrambi. Prima di procedere all’ingresso dello psicologo in classe è richiesto il consenso dei genitori. I progetti sull’affettività, educazione ai sentimenti con l’ausilio degli psicologi si attuano da tempo. Tutti i progetti vengono elaborati e approvati dal collegio dei docenti poi devono essere approvati dal consiglio d’istituto, il cui presidente è un genitore".

Interviene anche Sonia Ruozi (dirigente del Bus), che specifica: "Il tema dell’educazione sessuale nelle scuole è sicuramente importante e molto delicato. Chi lavora nella scuola sa bene quanto sia necessario affrontarlo, e al tempo stesso quanto spesso venga frainteso. Quando si realizzano attività o progettualità su temi come l’educazione alimentare, ad esempio, è sempre previsto il coinvolgimento delle famiglie: viene chiesto l’assenso e tutto è presentato in modo trasparente, soprattutto, quando intervengono esperti esterni. Lo stesso avviene per i percorsi di educazione affettiva e sessuale. Il tema, infatti, è molto sentito dai ragazzi e, nella maggior parte dei casi, emerge spontaneamente da loro stessi, soprattutto, per quanto riguarda l’affettività, le relazioni e la costruzione della propria identità nel rapporto con gli altri. Aspetti che vengono spesso minimizzati o fraintesi, sono parte integrante della crescita personale e dell’educazione alla salute, così come le lezioni di scienze o gli incontri con la Croce Rossa, ove si affrontano argomenti legati alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, percorsi svolti con grande attenzione e professionalità".

Poi, chiosa: "Credo che, spesso, le critiche nascano da una scarsa conoscenza di ciò che realmente si fa nelle scuole. I genitori vengono sempre informati e firmano il consenso quando è previsto l’intervento di figure esterne. Nelle scuole superiori non si tratta di una novità: da anni si attuano progetti con la Croce Rossa, con l’Ausl e con i centri di prevenzione, tutti regolarmente autorizzati e condivisi con le famiglie. È un lavoro serio, consolidato e svolto nel pieno rispetto dei ruoli educativi di ciascuno".