"Educazione stradale a scuola a Scandiano"

Il comunicato di ‘Uniti per Scandiano’, con una proposta precisa. "Benissimo le iniziative dell’amministrazione presso le scuole per sensibilizzare i giovani all’educazione stradale – scrivono –, noi oggi siamo a chiedere un’evento di educazione stradale che coinvolga tutti i giovani e la cittadinanza portando, insieme alle Forze dell’Ordine che devono essere gli attori principali dell’insegnamento e la diffusione dell’educazione stradale anche l’esempio locale e concreto di uno scandianese Stefano Saccaggi che ha vissuto sulla propria pelle la tragedia di essere coinvolto in un incidente gravissimo e con grande forza ed amore alla vita si è ripreso ed è divenuto un simbolo nel contrasto agli atteggiamenti eccessivi che possono portare a conseguenze tragiche rispetto alle conseguenze di incidenti.

Con Stefano Saccaggi – continuano nella nota – che si offre a realizzare un’iniziativa pubblica invitiamo con forza l’amministrazione comunale ad organizzare un’evento pubblico di educazione stradale così come previsto e richiesto dal nostro ordine del giorno presentato in consiglio comunale a Scandiano", questa la chiosa di Giuseppe Pagliani, capogruppo di ‘Uniti per Scandiano- Salsi Sindaco’.