Eduscopio premia il Corso. Il Cattaneo tra gli economici

Dai voti a scuola ai voti alla scuola: è uscito il nuovo rapporto di Eduscopio, l’istituto di ricerca della Fondazione Agnelli che ogni anno analizza la qualità degli istituti italiani in base ai risultati degli studenti dopo il diploma. Quest’anno l’indagine si è basata su 1 milione e 326 mila ragazzi diplomati tra 2018, 2019 e 2020. Licei e istituti tecnici hanno ottenuto una valutazione da 0 a 100 in base al rapporto fra media voto e crediti ottenuti al primo anno di università, con fattori di correzione per tenere conto delle diverse difficoltà dei vari corsi.

Eduscopio ha riscontrato per gli studenti usciti dal liceo classico Rinaldo Corso di Correggio un rendimento lievemente migliore rispetto a quelli dell’Ariosto (73 a 71), mentre per gli scientifici il primato spetta allo Spallanzani (84). Secondo il Moro con 78, molto vicini Russell, Corso, D’Arzo, Gobetti e Cattaneo, tutti sopra l’82%. Il Corso ha i risultati migliori anche nelle scienze applicate con 79, appena meglio dello Zanelli (78) con il Moro a 73 e il Pascal a 69. Nelle scienze umane il Matilde di Canossa ottiene 61 (47 per l’indirizzo economico-sociale).

È il Russell di Guastalla il linguistico con migliori esiti universitari, 71, davanti a Corso, Canossa e Moro appaiate a 65 e Gobetti a 63. Il Cattaneo di Castelnovo merita 60, come lo Iess. Tra gli artistici, il miglior coefficiente spetta al Pascal (70), con il Chierici a 48. Lo stesso ‘Bus’ ha ottimi risultati tra i tecnici economici (59), mentre gli altri si attestano a cavallo del 50% tranne Scaruffi, Mandela e Motti, un po’ più indietro. Il miglior tecnico tecnologico sarebbe invece lo Zanelli (70), cinque punti avanti al Pascal e 9 rispetto al Secchi. Gli stessi tecnici sono poi stati valutati anche insieme ai professionali in base alla percentuale di diplomati che nei due anni successivi hanno lavorato per almeno 6 mesi.

Il Cattaneo di Castelnovo ha i risultati migliori per i tecnici sia economici (78%) che tecnologici (81%), in entrambi i casi seguito dal Gobetti a 76% e 79%. Tra i professionali servizi, ha trovato lavoro il 66% dei diplomati allo Zanelli, mentre tutti gli altri istituti si attestano attorno al 55% ad eccezione del Carrara di Guastalla (40%). In ambito industria e artigianato l’eccellenza è di nuovo a Castelnovo ma stavolta al Mandela, con l’occupazione al 72%, seguita dal Gobetti a 68%.

Tommaso Vezzani