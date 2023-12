Edustratombola. Centinaia di bimbi invadono il Palabigi. Tanti premi e sorrisi

Centinaia di bimbi delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie reggiane hanno festeggiato un anno di educazione stradale assieme agli agenti della Polizia locale. La kermesse Edustratombola, giunta all’undicesima edizione, è tornata all’interno del palazzetto di via Guasco, con 38 classi di Reggio e provincia.

La manifestazione, organizzata da Polizia locale e dall’Ufficio scolastico provinciale in collaborazione con Aci, si è aperta con il saluto delle autorità. Ad accogliere gli alunni delle scuole, il sindaco Luca Vecchi, Raffaella Curioni assessora a Educazione e Conoscenza, Paolo Bernardi dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Mauro Rozzi presidente della Fondazione per lo Sport e Marco Franzoni, presidente di Aci Reggio Emilia.

A fare gli onori di casa il comandate della Polizia locale Stefano Poma. Gli agenti hanno dato il via al gioco. Ogni classe ha avuto a disposizione tre cartelle per partecipare alla tombolata che metteva in palio quattro ambite digital board, le lavagne interattive multimediali di ultima generazione. Oltre alle lavagne digitali, non sono mancati i premi ‘di consolazione’ in buoni acquisto di materiale didattico forniti dalla Cartoleria Buffetti di via Cafiero, da Til e dalla libreria Uver. Infine, non sono mancate le golosità: le Ggev – guardie giurate ecologiche volontarie – di Reggio Emilia hanno distribuito le merendine messe a disposizione da Conad e Parmareggio mentre ogni classe ha potuto gustare i biscotti cucinati dagli studenti del Motti a forma di segnali stradali.

Nell’edizione 2023 la dea bendata ha sorriso a tre classi che hanno conquistato altrettante lavagne multimediali a beneficio di tutta la scuola. I vincitori delle digital board sono: la 4ªA di Bagno, la 4ªB San Giovanni Bosco, 3ªB Marco Polo. A vincere i buoni spesa in materiale didattico da sono state invece 4ªA Bartali, 4ªB Marco Polo e 4ªB Pascoli. Infine la 4ªB della Bartali ha vinto l’ingresso gratuito a una partito della Reggiana.