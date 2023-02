Edwin Ferrari "Un fallimento per tutti Parma ha rotto gli accordi per mentalità medievale"

di Daniele Petrone Edwin Ferrari, presidente Legacoop Emilia Ovest, lei è uno dei delegati che lavora al processo che porterà, per legge, alla Camera di Commercio Emilia. Fusione che – come scritto ieri dal Carlino – ha portato però all’implosione degli enti camerali di Reggio, Parma e Piacenza. "È un fallimento. Per tutti. Non posso che definirlo tale. Una premessa doverosa però...". Prego. "Io rappresento una lega cooperativa che unisce gli stessi territori e che parlano la stessa lingua. Noi l’area vasta l’abbiamo messa in pratica già da anni". Insomma, è deputato eccome a parlare sul tema. Ma veniamo agli accordi rotti dagli enti camerali. Di che si trattava? "Nel 2016 abbiamo faticosamente trovato un accordo, sottoscritto nero su bianco da tutte le associazioni dei tre territori. Prevedeva che nel consiglio, una sorta di ‘parlamentino’, fossero rappresentate in maniera paritaria con dieci membri per ciascuna provincia. Un atto di generosità di Reggio perché i meccanismi di legge le avrebberi riconosciuto un maggior numero di componenti in virtù del Pil più alto. E come altro segnale di riequilibrio venne decisa Parma come sede". E sulla composizione dell’esecutivo? "La cosiddetta giunta è formata da otto persone compreso il presidente che – sancito sempre dagli accordi – al...