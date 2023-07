Effe Holding, matrimonio con due eccellenze della logistica avanzata

Un accordo a tre per far nascere una partnership sulla logistica all’avanguardia. Zanetti Solution, Sarens e Effe Holding srl (quest’ultima di proprietà dell’imprenditore reggiano Carlo Fagioli) hanno raggiunto un importante accordo. Zanetti acquisirà le azioni di Sarens, azienda italiana specializzata in soluzioni innovative e altamente personalizzate. Insieme a Sarens, Effe Holding Srl sta contemporaneamente acquisendo le azioni di Zanetti Solution. Zanetti Solution rimane in possesso della quota di maggioranza dell’organizzazione. Questa operazione mira ad arricchire le attività commerciali di tutte e tre le parti coinvolte, in Italia e non solo. La partnership si concentrerà sulla fornitura ai clienti di soluzioni tecniche per le loro sfide ingegneristiche.

Carl Sarens, Direttore delle Soluzioni Tecniche, dei Progetti e dell’Ingegneria, ha dichiarato: "Zanetti è un’azienda con cui abbiamo obiettivi e aspirazioni comuni. Non vediamo l’ora di affrontare le nuove sfide che potremo affrontare insieme per servire al meglio il mercato italiano e non solo".

Il proprietario di maggioranza di Zanetti Solution, Laurano Zanetti, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di incorporare tra le nostre fila Sarens ed Effe Holding. Siamo certi che l’unione delle nostre forze e del nostro know-how ci porterà a nuovi traguardi".

"Dopo diversi anni dall’uscita dal Gruppo Fagioli, la mia passione per la logistica mi ha portato ad accettare questa nuova sfida imprenditoriale al fianco di Zanetti Solution e del colosso internazionale Sarens. Siamo entusiasti di far parte di questa unione", ha dichiarato invece il reggiano Carlo Fagioli. Per gli aspetti legali e contrattuali, le parti sono state assistite da Themis Studio Legale.

Zanetti Solution è un’azienda italiana con oltre 50 anni di esperienza nei servizi di ingegneria, collaudo, pesatura industriale, trasporto, sollevamento e sistemi alternativi di sollevamento, specializzata in soluzioni innovative e altamente personalizzate. Sarens è leader e punto di riferimento a livello mondiale nei servizi di noleggio di gru, sollevamento di carichi pesanti e trasporto ingegnerizzato. Carlo Fagioli, imprenditore italiano, è alla guida, insieme al fratello Giovanni, del Gruppo Snatt Logistica Spa, leader mondiale nei servizi logistici per la movimentazione delle merci nel settore moda, e del Gruppo SodiMax.