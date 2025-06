Effetti negativi del gioco d’azzardo. Stand al Novellara Summer Fest

Farà tappa anche al Novellara Summer Fest lo stand della Coop Centro sociale Papa Giovanni XXIII, per sensibilizzare contro gli effetti negativi del gioco d’azzardo. Già oggi, al mercato ambulante in centro, è prevista la presenza del banchetto: non per giocare, ma per incontrare i sorrisi degli operatori, leggere i loro volantini e fare due chiacchiere sulla prevenzione del gioco d’azzardo. La coop sociale sta girando la Bassa Reggiana per dire che la fortuna è bella, ma la salute (anche quella del portafoglio) lo è di più.

Per vincere tutti e vincere sempre viene consigliato di far visita al banchetto, ricevendo un piccolo opuscolo informativo, che si legge in due sorsi di caffè, e anche un piccolo gadget simbolico. Niente premi milionari, quindi, ma qualche buon consiglio per non farsi ’fregare’ dal gioco, capace di nascondere tante insidie ed effetti negativi.