Effetto Schlein, Pd ancora in stallo. Il centrodestra sogna il colpaccio

Naufragato il piano ‘A’, il Pd di Reggio Emilia sfoglia le altre lettere dell’alfabeto per trovare un aspirante sindaco in vista delle elezioni di giugno. E molto probabilmente bisognerà scorrere fino alla ‘P’ di primarie per comporre il nome.

Sfumato il sogno Alessio Mammi, l’unico che secondo il partito avrebbe garantito una vittoria sicura e messo d’accordo tutte le correnti (l’assessore regionale a pesca e agricoltura ha detto "no" preferendo restare a gestire il post-emergenze tra alluvione e granchi blu) i dem reggiani faticano a trovare la quadra. Dopo gli ultimi vent’anni di candidature quasi mai in discussione perché figlie della scuola o gavetta di partito, con designazioni che partivano da lontano e passaggi di testimone garantiti all’esito delle urne – dalla zarina Antonella Spaggiari all’ex ministro Graziano Delrio fino all’attuale primo cittadino uscente Luca Vecchi, che ha completato i due mandati (e che sembra proiettato al salto tra Regione o Europa) – oggi le certezze sono tutte da costruire, complice anche la vittoria di Elly Schlein al Congresso nazionale che – seppur a Reggio Emilia abbia prevalso di gran lunga lo sfidante Stefano Bonaccini – ha rimesso in discussione logiche e giochi ai tavoli provinciali.

Ecco perché la segreteria si è inventata un percorso che è un unicum, aprendo a settembre le "consultazioni interne". A mille stakeholder – tra iscritti al partito e non, dal mondo politico a quello economico fino a quello associativo di ogni settore – è stato sottoposto un inedito questionario nel quale indicare i candidati favoriti. Da qui è uscita una rosa di 14 nomi. Il segretario provinciale Massimo Gazza sta cercando in tutti i modi di trovare una sintesi. L’unico nome sembra quello di Marco Massari, primario infettivologo dell’Arcispedale, simbolo dei camici bianchi reggiani nella lotta al Covid. Medico sindacalista e figlio del partigiano Bulin – protagonista nella storica battaglia di Fosdondo – ha dalla sua parte i cattodem con la benedizione dei padri reggenti del partito reggiano Pierluigi Castagnetti e Graziano Delrio (con quest’ultimo, endocrinologo di professione, c’è un legame di amicizia), ma anche del mondo di ex cooperatori, dello zoccolo duro della Cgil, nonché l’appoggio di gran parte della coalizione. Ma non convince l’area Schlein, proprio quella che paradossalmente Massari ha votato – da non iscritto al Pd – alle primarie nazionali. Insomma, "la polpetta avvelenata perfetta di Delrio & co...", sibilano gli schleiniani.

C’è ancora margine fra le parti. Ma lo scenario più plausibile al momento è quello che porta alle primarie fratricide tra membri dell’attuale giunta. Il Pd ne schiererebbe due. Da una parte Annalisa Rabitti, assessora in carica alla cultura, paladina delle disabilità con una potente storia familiare e recordwoman di preferenze nella tornata di cinque anni fa. Ex renziana della prima ora, oggi nel novero del Pd cattolico. Dall’altra l’assessore ai quartieri Lanfranco de Franco, figlio del presidente dell’ordine dei medici reggiani, tornato a casa Dem dopo la parentesi Mpd-ex Art.Uno e fedelissimo di Elly Schlein.

"Nell’eventualità saranno però primarie di coalizione", ha puntualizzato il segretario Gazza. Non è da escludere dunque che come civico possa presentarsi lo stesso Massari. E poi a ruota, si ‘peseranno’ i partiti che hanno aderito al campo largo: Sinistra Italia, M5s e Azione; Italia Viva, PiùEuropa e Psi non hanno ancora sciolto le riserve, ma sono vicini a entrare nella grande famiglia con l’obiettivo comune di arginare l’avanzata del centrodestra. Che, con la ‘trializione’ Fd’I-Lega-Forza Italia, si sta organizzando agguerrito. Dopo aver raggiunto nel 2019 uno storico ballottaggio – poi perso – con un candidato semisconosciuto (il fotografo Roberto Salati, oggi segretario locale del Carroccio), punta al colpaccio; il candidato più accreditato ad ora è il civico moderato Giovanni Tarquini (figlio di Giancarlo, magistrato che indagò sulle Br e sul sequestro Soffiantini) avvocato difensore di Andrea Carletti, il sindaco di Bibbiano simbolo dello scandalo Angeli e Demoni. Sarebbe una medaglia rovesciata astutamente e segnerebbe lo scatto di maturità della destra. Ecco perché la città del Tricolore, roccaforte rossa da 78 anni, è contendibile come mai prima d’ora.