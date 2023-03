Effetto Schlein su Acer Salta il rinnovo di Corradi?

di Daniele Petrone

L’effetto Elly Schlein potrebbe già farsi sentire sulla futura governance di Acer, l’azienda pubblica che gestisce gli alloggi popolari della provincia reggiana. L’ente – come anticipato qualche settimana fa dal Carlino – è in esercizio provvisorio dopo che è scaduto il mandato del presidente Marco Corradi. Il rinnovo di quest’ultimo sarebbe infatti un’ipotesi sulla via del tramonto sui tavoli della politica reggiana, a maggior ragione dopo l’esito del congresso Pd con la vittoria di Schlein, nuova segretaria.

Corradi guida Acer da 17 anni; prim’ancora del ribaltone nella leadership di partito, ci si era già interrogati sull’opportunità di voltare pagina dopo tre lustri nominando un nuovo presidente. Tant’è che ad un mese dalla scadenza – datata 4 febbraio scorso – della proroga a Corradi (concessa per garantire continuità all’ente e per prendere tempo sulla decisione) ancora non si è delineata una scelta seppur se ne discuta da mesi coi sindaci reggiani praticamente spaccati sulla riconferma. Ora però la svolta può arrivare proprio dall’insediamento della nuova segretaria del Partito Democratico che tra le parole chiave delle linee programmatiche ha il "cambiamento". Soprattutto a livello dirigenziale. E se venisse confermato Corradi, sarebbe restituita un’immagine di un partito troppo ‘fermo’.

Quella di Acer diventa dunque la prima vera partita politica da gestire in città per il nuovo corso del Pd. Sarà un banco di prova tra ‘sconfitti’ e ‘vincitori’ per capire se davvero potranno remare "insieme", verso un’unica direzione come professato da chi – come il sindaco Luca Vecchi – ha sostenuto Stefano Bonaccini, garantendo "lealtà e appoggio" alla Schlein. È indubbio però che ora gli equilibri politici siano cambiati e che chi ha vinto il congresso abbia naturalmente un peso che conta nelle decisioni dirigenziali. Chi accresce il proprio potere è sicuramente l’assessore Lanfranco de Franco, seguace della Schlein della prima ora e suo rappresentante di vertice nella nostra provincia, che sulla partita di Acer avrà voce in capitolo, anche in virtù della delega alla casa. Ecco perché per la nomina a presidente di Acer spunta il nome di Matteo Sassi, ex vicesindaco nonché assessore al welfare e quindi con le competenze giuste. Il suo profilo circola già dall’estate, ma ora che dal congresso ne esce rafforzato, essendo stato tra i promotori (seppur dietro le quinte in campagna elettorale) della mozione Schlein, potrebbe anche essere un nome spendibile in vista delle prossime amministrative a Reggio del 2024.