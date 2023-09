Effettuati i controlli sui tartufi. I Forestali raccomandano attenzione

Continuano le attività di controllo e vigilanza avviate anche quest’anno, dalla metà di agosto, dei nuclei carabinieri forestali di Carpineti e Scandiano per il monitoraggio del territorio a vocazione tartufigena. Gli accertamenti in particolare hanno riguardato la verifica del rispetto del divieto di raccolta del tartufo durante il periodo di riposo biologico del sottobosco, dal 15 agosto al 15 settembre.

Per non mettere a rischio la conservazione di questo patrimonio naturale unico al mondo è fondamentale che la raccolta dei tartufi sia praticata nel rispetto dei periodi di raccolta previsti, stabiliti da normative statali e regionali. Proseguono dunque i controlli, sulla regolarità della raccolta dei tartufi, delle pattuglie dei carabinieri forestali che raccomandano un’attenta lettura delle normative vigenti, consultabile sul sito istituzionale della Regione. Non solo per evitare il rischio di incorrere in comportamenti illeciti con il rischio di relative sanzioni, ma anche per preservare la presenza di questo prezioso prodotto del sottobosco la cui raccolta deve avvenire nel pieno rispetto della legge. Pure l’Emilia-Romagna è considerata ‘terra di tartufi’: nel territorio regionale sono presenti nove delle undici varietà commestibili che crescono spontaneamente in diverse zone delle colline e montagne. Matteo Barca