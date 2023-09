Efficientamento energetico: 900mila euro per 5 edifici pubblici a Correggio

Quasi 900 mila euro investiti per l’efficientamento energetico di cinque edifici pubblici: i finanziamenti sono stati ottenuti dal Comune di Correggio attraverso un bando del Ministero per la Transizione Ecologica. Fondi serviti per rendere più green e più confortevoli alcuni immobili Si tratta della caserma della polizia locale, con sostituzione degli infissi e un nuovo impianto fotovoltaico (per un costo di 145 mila euro), oltre al municipio, con sostituzione di gran parte degli infissi, sostituzione del gruppo frigo per la climatizzazione con una pompa di calore che permette di ridurre l’uso della caldaia a gas (246 mila euro). Lavori eseguiti anche alla scuola d’infanzia Ghidoni di Mandriolo per altri 251 mila euro, al Nido Mongolfiera (115 mila euro) e alla scuola Le Margherite (130 mila euro). "Siamo soddisfatti di avere intercettato questi fondi – spiega il sindaco Fabio Testi – che ci hanno permesso di rendere meno impattanti sull’ambiente e più confortevoli cinque importanti spazi pubblici. Questi interventi sono stati realizzati con fondi ministeriali, senza usare delle risorse del bilancio comunale".