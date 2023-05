Efficienza energetica, lavori in corso negli edifici pubblici

Il centro culturale Multiplo, la Casa protetta, la scuola media Galilei e il Centro studio lavoro "La Cremeria" sono gli edifici pubblici che beneficeranno di un finanziamento di circa 600mila euro incassato dal Comune di Cavriago tramite il bando "Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica 2022" del MiTe, il Ministero dell’ambiente.

In Casa protetta è in fase di sostituzione la caldaia e gli split con una pompa di calore per la climatizzazione estiva.

Al Multiplo è di questi giorni la sostituzione delle luci vecchie con nuova illuminazione a led. Alla Galilei la caldaia verrà sostituita con una pompa di calore, e sarà installato un impianto fotovoltaico di 19,9 kw nel mese di giugno. Sempre in Cremeria verrà sostituita la caldaia, completata la nuova illuminazione a led e installato un impianto fotovoltaico di 20kw. "Gli interventi sono il risultato di un importante e compente lavoro di ricerca di finanziament - sottolinea la sindaca Francesca Bedogni - E garantiranno anche una migliore qualità della vita per gli utenti e i lavoratori".

f.c.