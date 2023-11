Effrazione alla Protezione Civile: "Se qualcuno vede qualcosa ci chiami"

I malviventi non risparmiano nemmeno le associazioni di volontariato. Valentina Maestrini, presidente della Protezione Civile Val d’Enza Radiocomunicazioni, denuncia che nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 il gruppo ha subito un’infrazione nel proprio magazzino, situato all’incrocio tra via Galvani e via San Rocco. Purtroppo solo qualche giorno dopo ci si è accorti della sgradevole visita. "La nostra sede non è sempre presidiata - spiega la presidente - Quindi chi dovesse vedere qualcosa di anomalo, oltre a chiamare le forze dell’ordine, chiami anche noi al numero attivo h24: 3355400283. Non abbiamo attrezzature ‘nostre’; servono alla collettività, specie in caso di emergenza, quindi sarebbe un danno per tutti se si dovesse verificare un furto di valore".