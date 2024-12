Effrazioni e furti in tutta la Valle

Ladri scatenati nel weekend in diversi paesi della Val d’Enza. Sabato sera malviventi hanno tentato di entrare in un’abitazione in via Primo Maggio a Praticello, ma mentre stavano scassinando una finestra sono stati disturbati dal cane da guardia. A Cavriago sono entrati in azione la sera di venerdì, verso le ore 21, in un appartamento al civico 14 di via Melato, tagliando

le inferriate e spaccando una finestra; dalle segnalazioni sui sociali, ladri nelle stesse ore avrebbero fatto altri tentativi nella zona. Sempre il giorno 30 a San Polo attorno alle ore 18 una banda è riuscita a penetrare in una casa di via della Costituzione: "Sono entrati dal retro, lato parco. C’era l’allarme, entrati in casa l’hanno distrutta", spiega la padrona Lavina B. su Facebook, chiedendo aiuto a eventuali testimoni.

f. c.