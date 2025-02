Elementari, la protesta dei genitori: "Marmirolo, la prima non si farà. E ce lo dicono a iscrizioni chiuse"

La comunità di Marmirolo si trova a fare i conti con una decisione che ha spiazzato numerose famiglie: la classe prima della scuola primaria non verrà attivata per l’anno scolastico 2025/2026. Una scelta comunicata "solo dopo la chiusura delle iscrizioni e senza alcun preavviso", sbottano le famiglie.

La protesta non si è fatta attendere, con i genitori che hanno chiesto un incontro urgente con la dirigente scolastica e le istituzioni comunali.

Tutto è iniziato con l’Open Day di gennaio del Comprensorio Einstein, durante il quale la scuola aveva presentato ai genitori le proprie numerose e interessanti attività didattiche, compreso il servizio pomeridiano che negli anni era stato potenziato per venire incontro alle esigenze delle famiglie lavoratrici.

"Esci dall’Open Day convinto: ‘Marmirolo è la scuola che fa per noi, per nostro/a figlio/a!’", si legge nella lettera di protesta scritta dai rappresentanti dei genitori. Ma pochi giorni dopo la chiusura delle iscrizioni è arrivata la doccia fredda: la dirigente scolastica ha contattato telefonicamente, separatamente, tutte le famiglie che avevano scelto Marmirolo come prima opzione, comunicando che la classe prima non si sarebbe formata. "Sbigottito, contatti gli altri genitori e scopri che tutti e dodici hanno ricevuto la stessa telefonata", continua la lettera.

I genitori hanno così deciso di presentarsi insieme all’incontro, durante il quale sarebbe stato detto loro di scegliere un’altra scuola all’interno dell’istituto comprensivo.

La decisione ha scatenato dubbi e indignazione.

Elena Cerlini, madre di un bambino già iscritto alla primaria di Marmirolo e membro del consiglio d’istituto, spiega: "Se il numero di iscritti fosse stato di cinque bambini, non avremmo avuto nulla da dire. Ma erano dodici le famiglie che avevano scelto questa scuola, e probabilmente ce n’erano altre che l’avevano indicata come seconda opzione. Tra i bambini iscritti c’è anche un alunno con disabilità certificata. Inoltre, capita spesso che a settembre si aggiunga qualche iscritto, tra chi si trasferisce all’ultimo minuto o chi decide in ritardo".

Ciò che ha colpito di più le famiglie è stato il modo in cui è stata gestita la situazione.

"Il consiglio d’istituto è stato completamente ignorato – continua Cerlini –. Abbiamo fatto una riunione il 6 febbraio, quando già buona parte delle iscrizioni erano note dato che terminavano il 10 febbraio, ma nessuno ci ha detto nulla. Anche gli insegnanti erano all’oscuro di tutto".

Oltre all’aspetto organizzativo, la chiusura della classe potrebbe avere ripercussioni sul futuro della scuola stessa.

"Non è la prima volta che manca una classe – aggiunge Cerlini –. Quest’anno, ad esempio, manca la terza. Se si continua così, rischiamo che l’intera scuola venga chiusa. Oltre ai genitori di quei dodici bambini tutti gli altri sono preoccupati".

La chiusura della classe, teme l’intera comunità, è un ulteriore passo verso lo svuotamento delle frazioni e la perdita di servizi fondamentali per le zone locali.

"Reggio si definisce una città educante, attenta all’istruzione e alla crescita dei bambini, eppure si lascia che una scuola venga penalizzata in questo modo – conclude Cerlini –. Abbiamo chiesto un incontro con la dirigente scolastica e le istituzioni per avere chiarimenti e aprire un dialogo, cosa che finora è stata impossibile".