Elementari, l’anno scolastico si chiude all’insegna dello sport

Grande festa finale all’insegna dello sport per le scuole primarie di Casina e Paullo: venerdì mattina hanno salutato l’annata scolastica con tanto divertimento. Oltre le scuole erano presenti il centro Arcobaleno, la Croce Rossa e associazioni sportive del territorio come Real Casina (che ha messo a disposizione l’impianto sportivo di Casina), Sport Club (entrambe presenti con anche istruttori), e anche la Polisportiva Quadrifoglio che ha concluso il "progetto montagna" di sport con questo evento. Il campo del paese è diventato per una mattinata un vero e proprio parco dello sport tra stazioni di calcio, basket, pallavolo, lancio del vortex, staffetta, dodgeball e tante altre discipline. Le dieci classi coinvolte (con ben 150 bambini) si sono sfidate sotto un sole splendente tra cappellini colorati e sorrisi. Anche momenti di approfondimento: il comitato locale della Croce Rossa da anni collabora con la scuola e sabato ha mostrato agli studenti alcune strumentazioni di primo soccorso; i volontari, inoltre, hanno offerto il servizio di assistenza per tutta la mattinata. Sport, e quindi fair play, educazione al benessere e allo stare insieme: una perfetta conclusione dell’anno scolastico, insomma. Sono stati coinvolti anche diversi genitori, tra chi si è improvvisato istruttore per un giorno e chi ha aiutato nell’organizzazione (vedi merende offerte appunto dalle famiglie).

g.m.