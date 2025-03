Elementari Marmirolo, la protesta: "Così tolgono il futuro ai nostri figli"

di Elia Biavardi"Prima la scuola, poi tutto il resto". Questo il grido di protesta lanciato dai genitori della comunità di Marmirolo, che ieri mattina si sono riuniti davanti alla scuola primaria della frazione di Reggio per contestare la decisione dell’istituto di non attivare la classe prima per l’anno 2025/2026. La scelta, comunicata solo dopo la chiusura delle iscrizioni e senza alcun preavviso, ha suscitato forte dissenso non solo tra i genitori dei 12 bambini già iscritti, ma anche tra le famiglie degli alunni delle altre classi, preoccupate che questo possa essere il prologo di una storia ben più drammatica: la chiusura dell’intera primaria di Marmirolo.

La manifestazione è partita alle 10 dal circolo Acli del paese. Il corteo si è poi diretto verso la scuola, con molti piccoli manifestanti che reggevano cartelli con messaggi chiari e diretti: "Siamo una scuola multiculturale", "Prima la scuola", "Dodici famiglie stanno soffrendo", "Vorrei studiare a Marmirolo".

Elena Cerlini, membro del consiglio d’istituto, ha espresso tutta la frustrazione della comunità: "Ci devono sentire fino a Reggio – ha detto –. Stanno togliendo il futuro ai nostri bambini. Non si tratta solo di Marmirolo, ma di tutte le scuole di frazione. Vogliamo che i nostri figli crescano in classi non sovraffollate, in un ambiente sereno, dove gli insegnanti abbiano il tempo di seguirli e istruirli". La protesta non è solo contro la decisione di non attivare la prima elementare, bensì contro l’intera gestione della vicenda. "Le risposte che ci sono arrivate dall’ assessora alle politiche educative Marwa Mahmoud sono state vaghe – ha aggiunto Cerlini –. C’è stato uno scarico di responsabilità. Oggi qui non c’è nessun rappresentante delle istituzioni e non abbiamo nemmeno avuto un appuntamento per un incontro. Il problema è questo, non essere ascoltati".

Un sentimento condiviso anche da Delina Dhrami, mamma di uno dei bambini iscritti alla futura prima: "Durante la campagna elettorale si diceva: “Mai più classi pollaio“. È esattamente quello che sta succedendo. Bastavano due bambini in più per attivare la classe, ma non c’è stata la volontà di farlo". "Noi genitori non siamo stati informati in tempo – aggiunge – il 14 febbraio sono state chiamate solo tre famiglie per chiedere loro di definire la seconda scelta. Proviamo rabbia anche per come è stata gestita la situazione".

Oltre al diritto all’istruzione, per le famiglie in protesta c’è un altro tema centrale: la qualità della scuola. Luca Roversi, papà di una bambina che attualmente frequenta la prima, racconta la sua esperienza: "Mia figlia più grande ha studiato qui e ha ricevuto una preparazione eccellente. Le classi piccole permettono ai bambini di essere seguiti come si deve, di apprendere davvero. Se questa scuola chiude, cosa succederà ai nostri figli?". Ma la preoccupazione non è solo per il futuro: "Questa decisione non è stata trasparente – considera –. Non so chi l’abbia presa, ma di certo il modo in cui è stata gestita non è corretto, anche perchè riguarda pure noi genitori degli alunni già iscritti. La cosa che più mi da fastidio è la mancanza di trasparenza. Da cittadino inoltre voglio avere la possibilità di dire la mia opinione". A chiudere la manifestazione sono stati proprio i bambini, che davanti alla loro scuola hanno intonato canti e ballato, partecipando alla protesta a modo loro.