"Elementari, un cantiere infinito"

A che punto sono i lavori per la riapertura della scuola elementare di Rolo? A quanto ammonta la spesa aggiuntiva prevista per proseguire e concludere i lavori? Da quali fonti si recuperano le risorse finanziarie da aggiungere a quelle già stanziate? Esiste un crono programma? Sono alcune delle domande che vengono poste all’amministrazione comunale di Rolo dai consiglieri di opposizione Maria Cristina Camurri e Dario Moretti in merito al destino della scuola De Amicis, fortemente danneggiata nel maggio 2012 e che doveva essere ripristinata grazie a un finanziamento pubblico di quasi due milioni di euro.

"L’edificio, con inizio lavori a gennaio 2020 – dicono i consiglieri – doveva essere pronto per l’avvio dell’anno scolastico 2021-2022. Poi ci sono stati i noti problemi dell’emergenza sanitaria, tempistiche cambiate, situazioni di emergenza, riduzione delle maestranze impegnate nel cantiere, aumento dei costi in generale, difficoltà a reperire le materie prime… Anche il ponteggio, con i relativi elevati costi, fisso da anni e tuttora presente intorno all’edificio, appare come una triste immagine di abbandono e incuria". I consiglieri del gruppo "Uniti per Rolo" chiedono inoltre "se nel progetto generale siano stati previsti anche la risistemazione, l’abbellimento e l’illuminazione dei giardini antistanti lo storico edificio", aggiungendo pure risposte sui tempi di conclusione dei lavori. "In quale anno scolastico l’edificio sarà effettivamente pronto per l’inizio della attività scolastica?".

Antonio Lecci