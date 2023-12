Elena Fontanesi, una freccia. Sua la Corsa di Santo Stefano

Quando si vince non ci sono se e ma: Elena Fontanesi (nella foto di Reggiocorre), la ventenne portacolori della Self Montanari e Gruzza, ha vinto a Sant’Agata Bolognese la 55ª edizione della Corsa di Santo Stefano, una delle manifestazioni podistiche più antiche del panorama regionale e non solo.

Lo ha fatto d’autorità coprendo gli 8 chilometri in 27’59’’ e dunque alla media arrotondata di 3’30’’ a chilometro: è partita forte, ha staccato la più esperta piemontese Alice Sotero ed è riuscita a rintuzzarne il ritorno finale. 28’06’’ il tempo dell’astigiana, su Barbara Bressi sempre della Self in 29’14’’, Paola Braghiroli e Fiorenza Pierli.

Decima un’altra reggiana, Rosa Alfieri. Da sottolineare che le reggiane sul podio sono entrambe allenate da Carlo Uberto che è pure il coniuge di Barbara Bressi.

Tra i maschi, nono Fabio Lusuardi della Corradini Rubiera in 25’34’’, 18° Kevin De Jesus della Self, 20° Manuel Cecchin della Corradini. La società dei fratelli Benati ha fatto doppietta tra i cadetti, con Matias Costi che ha regolato il compagno di squadra Mirko Masetti; tra le esordienti 10, seconda Maddalena Guzzon della San Donnino di Liguria, sulla gemella Rebecca. Tra le esordienti 8, terzo posto per Clotilde Davoli, sempre della Corradini.

c.l.