Elena Russo morta nell’incidente, la mamma: “L’auto della pizzeria non era sicura, vogliamo solo giustizia"

Reggio Emilia, 12 maggio 2024 – Pochi giorni fa avrebbe compiuto 23 anni, Elena Russo. Ma la sua vita si è fermata la sera del 30 gennaio 2022: lei, 20 anni, studentessa universitaria a Modena, si è ribaltò con l’auto mentre consegnava delle pizze, a Reggio Emilia. Lei non c’è più, ma il 6 maggio le è arrivato puntuale il pensiero della madre Annamaria Catrambone, in un video su Tik tok: "Tanti auguri, angelo mio".

La mamma la tiene sempre vicina a sé: appeso al collo, porta un ciondolo a cuore con il suo giovane volto. I genitori – lei 48enne, che ora lavora nella mensa del carcere e il padre 52enne Francesco Russo, falegname, originari di Soverato (Catanzaro) e residenti dal 1998 in città –, non si sono accontentati delle prime risultanze d’indagine sulla morte della loro unica figlia. E, assistiti dagli avvocati Giulio Cesare Bonazzi e Simona Magnani, hanno commissionato accertamenti di parte che evidenziano responsabilità dei datori di lavoro. Ora si attende la fissazione dell’udienza preliminare per i due titolari della pizzeria, imputati per omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro legate allo stato degli pneumatici della Punto usata per consegnare le pizze, ritenuti troppo usurati. Secondo l’ultimo consulente nominato dal tribunale, la giovane procedeva però ad alta velocità (110 km/h), circostanza che la difesa ritiene unica causa della morte.

Come descrivereste Elena? "Era una ragazza dolcissima, molto responsabile e volenterosa, impegnata nel sociale. Studiava giurisprudenza a Modena e faceva la volontaria alla Croce Rossa a Reggio. Quando frequentava il liceo Matilde di Canossa, incontrò a scuola il magistrato Nicola Gratteri: ne rimase così colpita da maturare l’idea di diventare magistrato".

Come iniziò a lavorare nella pizzeria?

"Noi genitori lavoravamo entrambi e potevamo mantenerla, ma Elena voleva essere indipendente. Cominciò nella pizzeria nel novembre 2021, con un contratto regolare che scadeva a fine febbraio: usciva per le consegne dalle 18.30 alle 22 e guadagnava 400 euro al mese. Per la pizzeria guidava sempre la Punto, mentre un suo collega usava un altro mezzo".

Cosa ricordate di quella sera?

"Di solito quando aveva tempo mi inviava qualche messaggio. Stavo rammendando abiti, chiesi a Francesco ’Come mai stasera non mi ha ancora mandato nulla?’. Poi alle 21.25 vennero i vigili urbani a casa nostra e ci diedero la notizia. Sul posto andò subito uno dei due titolari della pizzeria, che la identificò. Il suo volto distrutto fu coperto da un telo, vidi le sue manine graffiate: noi la riconoscemmo da un tatuaggio. Poi i ragazzi della Croce Rossa e della Croce verde le fecero una maschera di cera che le assomigliava: almeno ho potuto toccarla, ma non era più lei. Da allora il buio: non viviamo più, sopravviviamo".

Cos’ha fatto scattare in voi la volontà di approfondire i risvolti intorno alla sua morte?

"Rimanemmo molto colpiti dall’analisi fatta dal primo consulente della Procura, che in un primo momento chiese l’archiviazione: lui stimò una velocità molto alta (sui 140 chilometri orari, ndr ) e non considerò le condizioni della macchina. Affidandoci agli avvocati Bonazzi e Magnani ci siamo opposti, nominando un nostro consulente (secondo cui lei non oltrepassò i 50, ndr )"

L’ultimo perito del tribunale, Mattia Strangi, ha ritenuto che la velocità di sua figlia fosse sui 110 chilometri orari in un punto in cui il limite è dei 50.

Padre : "Elena uscì di strada in un tratto dritto, preceduto da due semicurve. Ci passiamo spesso: secondo noi non si riesce a raggiungere una velocità così alta".

Madre : "Elena amava rispettare le regole, aveva un forte senso della giustizia ed era meticolosa alla guida: era lei il ‘taxi’ della sua compagnia".

Avete mai avuto contatti con i due titolari della pizzeria?

"Non li conoscevamo, ma sono venuti ai funerali e poi due mesi dopo a trovarmi nel locale che allora gestivo in via Tassoni, il bar ‘Lelly’, nome con cui mio marito chiamava Elena: ci fecero le condoglianze e si offrirono di pagare la tomba, proposta che declinammo. Ci chiesero anche dove fosse il marsupio coi soldi delle consegne, ma non ci risulta sia mai stato trovato. Poi non abbiamo più avuto contatti".

Nella vostra consulenza di parte emerge che gli pneumatici erano usurati – uno vecchio di 16 anni – e diversi tra loro.

"Noi riteniamo che le condizioni della macchina non fossero sicure. Fa rabbia sentire parlare ancora oggi di morti sul lavoro: serve più attenzione da parte di tutti. Occorre che i tanti giovani che lavorano mentre studiano, per aiutare le famiglie o essere autonomi, siano tutelati".

Cosa auspicate per il futuro? "Siamo mossi solo dal senso di giustizia, non ci interessa il risarcimento. Ci piacerebbe intitolare a Elena una borsa di studio o contribuire all’Università di Modena che le ha già intitolato un’aula: quel giorno si strinsero a noi genitori tanti giovani, dimostrando un calore che non ci aspettavamo. In ricordo di Elena vorremmo anche aprire una casa-famiglia per aiutare i bambini: chissà se un giorno realizzeremo questo desiderio".