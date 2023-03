Elena, Valeria e Giorgio Ecco il podio di Roccaciocc

Ha ottenuto successo la ventunesima edizione della festa Roccaciocc, dedicata al cioccolato e all’arte della pasticceria, che si è svolta in centro a Reggiolo. Nella gara delle torte di cioccolato sono emerse dei veri e propri talenti di questo settore. Il primo posto è andato a Elena Roversi, che ha presentato alla giuria una torta al cioccolato e al pistacchio. Secondo posto per Valeria Morandini con una "crostata imperiale nocciole e cioccolato", mentre al terzo posto è arrivato Giorgio Sola, con una "crostata albiciok".

Appena sotto il podio, al quarto posto, si è classificato Mirco Corradini, con una "delizia al cioccolato e arancia". Non è stato facile stilare la classifica per l’alto livello dei prodotti presentati. L’evento è stato promosso dalla Pro loco, che ha voluto ringraziare i partecipanti, oltre a Loredana Lunetto "per professionalità e disponibilità".